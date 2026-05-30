İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara özel ücretsiz tekvando kursları yoğun ilgi görüyor. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda salı ve perşembe günleri düzenlenen eğitimlerde kadınlar hem spor yapıyor hem de öz savunma becerilerini geliştiriyor. Eğitim sürecinin ardından yapılan kuşak sınavında kursiyerler beyaz kuşaktan sarı ve yeşil kuşağa yükselirken, birçok katılımcı kursa başlama nedeninin kadına yönelik şiddete karşı kendini koruma isteği olduğunu ifade etti. İzmirli kadınlar sağlanan derslerden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a teşekkür etti.

'Kollarına altın bilezik takıyorlar'

Kurs hakkında bilgi veren antrenör Çetin Tül, kadınlara yönelik ücretsiz tekvando eğitimlerinin öz savunma amacı taşırken, mesleki fırsatlar da sunduğunu belirtti. Tül, kursiyerlerin lisanslı sporcu olarak eğitimlerine devam ettiğini ifade ederek, 'Yaklaşık iki yıl sürecek eğitimin ardından hakemlik ve antrenörlük yapabilecekler. Kadınların hem kendilerini korumalarını hem de meslek edinmelerini hedefliyoruz. Her birinin koluna altın bilezik takarak hayatlarına devam ettireceğiz' diye konuştu.

'Kendimizi nasıl savunuruz tedirginliği yaşadıklarını söylüyor'

Antrenör Çetin Tül, kurs kapsamında haftada iki gün teknik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını belirterek, kadınların büyük bölümünün kendini savunma kaygısıyla eğitime katıldığını söyledi. Yaklaşık iki yıl sürecek eğitim boyunca kursiyerlerin tekvandonun temel tekniklerini öğreneceğini ifade eden Tül, 'Katılımcıların çoğu dışarıda kendimizi nasıl savunuruz endişesi taşıdığını söylüyor. Eğitimlerle aşama aşama kendilerini koruyabilecek seviyeye gelecekler. Amacımız, özgüveni yüksek ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek' dedi.

'Bu çalışmayı çok değerli buluyorum'

Kadın liderliği ve genç yetenekler üzerine kariyer koçluğu yapan Arife Sezen Şahingün, kursa hem spor yapmak hem de kendini savunmayı öğrenmek amacıyla katıldığını söyledi. 13 yaşındaki kızının da İzmir Büyükşehir Belediyesi sayesinde tekvandoya başladığını belirten Şahingün, 'Kadına yönelik şiddetin yoğun yaşandığı bir dönemde savunma amaçlı bir spor seçtik. Kadınlara ücretsiz sunulan bu çalışmayı çok değerli buluyorum' diyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

'Eğitimler çok güzel geçiyor'

Kursiyer Gizem Demir, kadınların günümüz koşullarında kendini savunmayı öğrenmesinin büyük önem taşıdığını belirterek kursa İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya duyurusu sayesinde katıldığını söyledi. Tekvandonun yalnızca küçük yaşta başlanabilecek bir spor olmadığını ifade eden Demir, eğitimlerin verimli geçtiğini ve eğitmenlerin kendilerine büyük destek verdiğini dile getirdi. Demir, 'Bir kadın olarak sokaklarda daha güvenli ve özgür yürümek isteriz. Ancak her şartta savunma sporlarının önemli olduğunu düşünüyorum. Bize bu imkânın sunulmasından dolayı teşekkür ediyorum' dedi.

'Kadınlar güçlü olmalı'

Kursiyer Nurcan Adagöz, küçük yaşlardan beri dövüş sanatlarına ilgi duyduğunu ancak bugüne kadar fırsat bulamadığını belirtti. Kadınların güçlü olması gerektiğini vurgulayan Adagöz, savunma tekniklerini öğrenmenin kendilerini daha güvende hissettirdiğini söyledi. Adagöz, 'İnsanlar kendini savunabilmeli ama kadınlar buna daha çok ihtiyaç duyuyor. Teknik öğrendikçe kendinizi daha güvenli hissediyorsunuz. Bize bu imkanı sunduğu için Başkanımız Cemil Tugay'a teşekkür ediyoruz' dedi.

'Kendimi korumak adına kursa başladım'

Kursiyer Ayşe Uztemur, 'Savunma sanatı olması nedeniyle ve kendimi korumak adına bu kursa başladım. Çocukluğumdan beri istiyordum. Genelde spora ilgim var. Savunma sporu olması nedeniyle tekvando, kadınların öğrenmesi gereken dallardan. Kadınların hepsinin bu eğitimi almasını öneriyorum' ifadelerini kullandı.