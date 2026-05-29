Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), gençleri zararlı alışkanlıklardan koruyarak spora teşvik edecek farklı etkinlik ve turnuvalar düzenlemeye devam ediyor.

HATAY (İGFA) - Hatay Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve geleneksel hale gelen 3x3 Streetball (tek pota basketbol) Turnuvası'nın seyir zevki yüksek mücadelelere sahne oldu.

10 ila 60 yaş arası 11 kategoride toplamda 75 takımın şampiyonluk için ter döktüğü turnuvada, müsabakalar büyük çekişme içerisinde geçti.

3x3 Streetball Turnuvası'nda dereceye girenlere ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve Defne Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan tarafından verildi.

Tek pota basketbol turnuvasının yanı sıra çocuk oyun atölyeleri, sokak lezzetleri, dans grubu gösterileri, el sanatı sergilerine kadar birçok etkinlik katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.