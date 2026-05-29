İSTANBUL (İGFA) - Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun yedinci durağı olan İtalya Grand Prix'sinde yarışacak. Üç kez Dünya Superbike Şampiyonu olan sporcu, Pramac Yamaha takımıyla Yamaha YZR-M1 üzerinde Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde mücadele edecek.

İtalya'daki yarış hafta sonu, yarın (29 Mayıs Cuma) TSİ 11.45'te gerçekleştirilecek birinci serbest antrenmanla başlayacak. Aynı gün TSİ 16.00'da yapılacak antrenman seansıyla program devam edecek. Yarın TSİ 11.10'da ikinci serbest antrenmana çıkacak olan Red Bull sporcusu, TSİ 11.50'de sıralama turlarında yer alacak ve TSİ 16.00'da sprint yarışında mücadele edecek. Razgatlıoğlu, 31 Mayıs Pazar günü ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'sinde ana yarışa çıkacak.

Razgatlıoğlu, MotoGP Kariyerinin En İyi Sonucunu Elde Etti

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, geçtiğimiz haftalarda Fransa'nın Le Mans Pisti'nde düzenlenen yarışı 13. sırada tamamlayarak MotoGP kariyerinin en iyi sonucunu elde etti. 2021, 2024 ve 2025 yıllarında kazandığı Dünya Superbike şampiyonluklarının ardından MotoGP'ye adım atan Razgatlıoğlu, ilk sezonunda performansını yarıştan yarışa geliştirmeyi sürdürmeye devam ediyor.