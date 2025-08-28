BSL ve BCL’de mücadele edecek TOFAŞ’ın 2025–2026 sezonu kombineleri satışa çıktı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı’nın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) mücadeleleri için 2025–2026 sezonu kombine biletleri genel satışa açıldı. Yenilenen kadrosuyla yeni sezona hazırlanan TOFAŞ’ın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı tüm iç saha maçlarını kapsayan kombineler,Biletix.com üzerinden online olarak satın alınabiliyor.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi ise fiziki kombine satışı için 18-19 ve 20 Eylül tarihlerinde (25. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası süresince) açık olacak.

Takımımız TOFAŞ’ın yeni sezon kombine biletleri satışa çıktı. 2025-2026 Sezonu kombinelerinizi Biletix.com üzerinden satın alabilirsiniz.