TOFAŞ Basketbol Takımı’nın BSL play-off çeyrek finalinde Bahçeşehir Koleji’yle Bursa’da oynayacağı serinin ilk maçı biletleri Biletix’te satışa çıktı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan TOFAŞ’ın play-off serüveni başlıyor.

Play-off çeyrek final serisinde Bahçeşehir Koleji ile eşleşen Bursa ekibi, saha avantajına sahip olduğu serinin ilk maçını 29 Mayıs Perşembe günü evinde oynayacak.

Mavi Yeşilliler, iki galibiyete ulaşan tarafın yarı finale yükseleceği seriye taraftarı önünde kazanarak başlamak isterken, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak mücadelenin biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunuldu.

Maç günü salon bilet gişesi ise saat 14.00’den itibaren bilet satışları için açık olacak.