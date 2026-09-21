Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bir Maratondan Daha Fazlası' sloganı ve 10 bin sporseverin katılımıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, yerli ve yabancı sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı Ok Burcu önünden start alan maratonda 21K, 10K ve Halk Koşusu kategorilerinde binlerce sporcu ve sporsever ile bir araya gelerek halk koşusunda Kayserililerle birlikte koştu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 6'ncı yılında da spor, sağlık, eğlence ve dayanışmayı bir araya getirdi.

2029 Dünya Spor Başkenti'nde, sporun toplumun her kesimine yayılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, uluslararası ölçekte düzenlediği yarı maraton ile Kayseri'yi bir kez daha sporcuların buluşma noktası haline getirdi.

Kayseri'den Dünyaya Uzanan Spor Şöleni

'Bir Maratondan Daha Fazlası' sloganıyla gerçekleştirilen 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 21K, 10K ve Halk Koşusu olmak üzere üç farklı kategoride düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen organizasyona Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ASFK Başkanı Mutlu Önal, sporcular, farklı şehirlerden gelen atletler, yabancı sporcular ve binlerce Kayserili sporsever katıldı.

Başkan Büyükkılıç, halk koşusu öncesi ısınma hareketleri yapan katılımcılara hitap etti.

Büyükkılıç, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ'a yarı maratonu tam maraton şeklinde düzenleyip düzenleyemeyeceklerini sordu.

Karadağ, Büyükkılıç'ın sorusunu, 'Dünyadaki bütün maratonlar ve yarı maratonlar o şehrin belediyesine aittir. Dolayısıyla bu maratonun da sahibi sizsiniz. Siz emir buyurduktan sonra, siz irade ortaya koyduktan sonra biz onu yerine getiririz. Hiçbir sorun yok. Mevcudiyetinde gördüğümüz kadar çok ciddi bir yatırım yapmışsınız. Hem insanlara hem personele hem de vatandaşlarımıza yaptığınız yatırımın karşılığında da çok güzel bir eser ortaya çıkmış. Bu eser için size minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz' şeklinde cevaplandırdı.

Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanına kavuştuğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, 'Elbette ki bu zenginliğimizi daha da güçlendirecek, daha da taçlandıracak etkinliklerle adeta gönüllerde yer edecek ve hak ettiği yere fazlasıyla ulaşma yolunda süreci sürdürecek' dedi.

Büyükkılıç, ayrıca Kayseri'nin TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını da aldığına değinerek, kadim kentin Cumhuriyet Meydanı etrafında yer alan eserleri sıraladı ve zenginlikler şehri Kayseri'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel eserleri korumaya yönelik çalışmaları anlattı. Başkan Büyükkılıç, 'Altı bin yıllık geçmişiyle değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, zenginlikler şehri, hoşgörünün şehri Kayseri'mize layık olma yönünde gayret ediyoruz. Beş tane üniversitesiyle, yetmiş beş bin üniversite öğrencisiyle, üç yüz yirmi beş bin orta öğrenim öğrencisiyle adeta dinamik bir yapıyla Sayın Cumhurbaşkanımız elinden Genç Dostu Şehir Ödülü almış bir ekip olarak gençlerimize her türlü desteği verdik, vermeye devam ediyoruz' diye konuştu.

Büyükkılıç, gençler başta olmak üzere maratonuna katılan tüm sporseverlere 'iyi ki varsınız' diyerek, 'İyi ki varsınız. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Yapılan bu çalışmalar hayırlı uğurlu olsun diyoruz' dedi.

'Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'ı Alkışlıyorum'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti olmasındaki emeklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, 'Kayseri'de sizlerle beraber olmak, bugün bu büyük yarışa katılıyor olmak, Kayseri için de bizim için de çok kıymetli. Şimdi hep beraber Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti olmasında, emeklerinden dolayı, bu yarışmayı düzenleyerek Türkiye'nin en iyi yarı maratonlarından birisi haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'ı alkışlıyorum' şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek'e teşekkür ederek, 'Sayın Valimize özellikle teşekkür ediyoruz; hem organizasyonda hem bizlere katılarak destek verdiği için. Ayrıca Sayın Milletvekilimiz Ayşe Behürler aramızda' diyerek mikrofonu Milletvekili Böhürler'e uzattı.

'Başkanımız Sağ Olsun, Bu Konuda Her Türlü Teşviği, Desteği Yapıyor, Ona Çok Teşekkür Ediyoruz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise sporun sağlık için önemine dikkat çekerek, 'Sağlıklı yaşamın ön şartlarından birisi spor. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun, bu konuda her türlü teşviği, desteği yapıyor, ona çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün olsun, sağlıklı bir gün olsun' ifadelerinde bulundu.

Kayseri'nin her zaman olduğu Kayseri Yarı Maratonu'nda da birlik ve beraberlik içerisinde olduğuna işaret eden Büyükkılıç, şunları söyledi:

'Milletvekiliyle, başkanıyla, valimizle, halkıyla el ele, gönül gönüle. Dünya Spor Başkenti Kayseri'mize yakışan organizasyonlarla sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Elbette Türk Cumhuriyetlerimizin kültür başkenti olarak bu kültür şehrini, spor şehri olarak, turizm şehri olarak bu güzel organizasyonlarla sizlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Malumunuz, Kültür Yolu Festivali yapıldı; Kültür ve Turizm Bakanımıza özellikle buradan teşekkür ediyoruz.'

Başkan Büyükkılıç, Startı Korna ile Verdi

Konuşmaların ardından geri sayım yapıldı ve Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek, Milletvekili Böhürler ve protokol tarafından start kornası ile 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Halk Koşusu başlatıldı.

Başkan Büyükkılıç ve protokol üyelerinin start vermesiyle birlikte sporcular büyük bir coşkuyla yarışa başladı.

Başkan Büyükkılıç, Halk Koşusuna Katıldı

21K ve 10K yarışlarının ardından gerçekleştirilen halk koşusunda da renkli görüntüler yaşandı.

Başkan Büyükkılıç, halk koşusuna katılarak vatandaşlar ve sporcularla birlikte parkurda yer aldı. Çocukların ve gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, katılımcılarla sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kayseri'nin Önemli Noktalarından Geçen Parkur

21K ve 10K parkurlarında mücadele eden sporcular, Kayseri'nin önemli cadde ve güzergâhlarından geçerek yarışlarını tamamladı.

Parkur boyunca oluşturulan etkinlik alanları, müzik dinletileri ve sporculara yönelik desteklerle yarı maraton, Kayseri'de adeta bir spor şölenine dönüştü.

Vatandaşlar da yarış güzergâhlarında sporculara alkışlarıyla destek vererek maraton coşkusuna ortak oldu.

2 Milyon 774 Bin TL Ödül Dağıtıldı

Toplam 2 milyon 774 bin TL ödülün dağıtıldığı 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcular, ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

21K Genel Klasman kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, 10K Genel Klasman kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Yaş gruplarında dereceye giren sporculara da ödülleri verildi.

İşte Yarı Maratonun Kazananları

Toplamda 2 milyon 774 bin TL ödülün dağıtıldığı yarı maratonda, 21K Genel Klasman erkekler kategorisinde Ali Kaya birinci olurken, Hüseyin Can ikinci, Ramazan Baştuğ ise üçüncü olarak kürsüye çıktı. Murat Emektar dördüncü, Sang Benard Cheruıyot da beşinci olmayı başardı.

21K Genel Klasman Kadınlar

21K Genel Klasman kadınlar kategorisinde de Nursena Çeto birinci, Fatma Karasu ikinci, Sümeyye Erol üçüncü, Yayla Kılıç Gönen dördüncü ve Bahar Yıldırım ise beşinci sırada yer aldı.

10K Genel Klasman Erkekler

10K Genel Klasman erkekler kategorisinde ise Diyar Ergüven birinci olurken, Abdulhalik Çağıran ikinci, Bahattin Uney üçüncü, Embiya Yazıcı dördüncü ve Ömer Amaçtan beşinci oldu.

10K Genel Klasman Kadınlar

10K Genel Klasman kadınlar kategorisinde de Pınar Demir birinciliği göğüslerken, Dilek Koçak ikinci, Merve Karakaya üçüncü, Damla Çelik dördüncü ve İnci Kalkan ise beşinci sırada yer aldı.

Ayrıca 21K ve 10K yaş grupları ile parkur rekorunu kıran sporcular www.kayseriyarimaratonu.com adresinde canlı olarak yayınlandı.

21K ve 10K yaş gruplarında dereceye giren sporcuların yanı sıra varsa parkur rekorunu kıran sporculara da ödülleri Başkan Büyükkılıç ve protokol tarafından takdim edildi.

'Bir Maratondan Daha Fazlası'

Sporun yanı sıra Kayseri'nin tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtımına da katkı sağlayan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 6'ncı yılında da yerli ve yabancı sporcuları Kayseri'de buluşturdu.

Bu yıl Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda toplam 10 bin kişi mücadele ederek spor coşkusuna ortak oldu. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, uluslararası katılımıyla da dikkat çekti. Türkiye ile birlikte 22 farklı ülkeden 200 yabancı sporcu, Kayseri'de yarıştı. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Çad, Endonezya, Güney Sudan, Hollanda, İngiltere, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Moldova, Pakistan, Rusya, Suriye, Tacikistan, Ukrayna, Azerbaycan, Afganistan, Türkmenistan ve Senegal'den sporcuların katılacağı organizasyon, Türkiye ile birlikte 22 ülkeyi buluşturdu.

Farklı yaş gruplarından vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, sporun birleştirici gücünü ortaya koyarken, Kayseri'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki marka değerine de katkı sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sporu toplumun her kesimine yayma hedefi doğrultusunda düzenlenen 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, sporcuların kıyasıya mücadelesi ve vatandaşların yoğun ilgisiyle tamamlandı.