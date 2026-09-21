İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Foça'da düzenlenen 2026 CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda kadınlarda Hollanda, erkeklerde Avusturya şampiyonluğa ulaştı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle, Foça Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 2026 CEV U18 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası tamamlandı.

4 gün süren organizasyonda kadınlarda Hollanda, erkeklerde ise Avusturya Avrupa şampiyonu oldu. Erkekler finalinde Avusturyalı Hohenauer-Poinstingl ikilisi, Fransız Bezu-Hypolyte ikilisini 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Alman Bockfeld-Faber ikilisi ise İsviçreli Bigler-Walser ikilisini 2-1 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Kadınlar finalinde Hollandalı Both-de Groot ikilisi, Ukraynalı Shkurat-Vapniar ikilisini 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Alman Otte-Reformat ikilisi de Macaristanlı Honti-Majoros-Pádár ikilisini 2-0 yenerek üçüncülüğü elde etti.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Sporcuların ödül ve madalyaları; Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Saadet Çağlın, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, Foça İlçe Emniyet Müdürü Aydın Üncü, Türk Telekom İzmir İl Bölge Sorumlusu Bülent Soylu, CEV Supervisörü Christian Schmedth, CEV Resmi Turnuva Organizatörü Gürsel Yeşiltaş tarafından verildi.