UCI'nin ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan UCI Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası, 20-27 Eylül 2026 tarihleri arasında Kanada'nın Montréal kentinde gerçekleştiriliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en iyi yol bisikletçilerini bir araya getiren şampiyonada Türkiye, U23 Erkekler ve Genç Erkekler kategorilerinde beş sporcuyla mücadele ediyor.

Mustafa Tarakcı, Ferhat Emişci, Arda Tekirdağ, Ege Erülkü ve Göktürk Yüzerler; bireysel zamana karşı ve yol yarışı disiplinlerinde ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek.

MİLLİ SPORCULARIMIZIN YARIŞ PROGRAMI

Dünya Yol Bisikleti Şampiyona'sında milli sporcularımızın mücadelesi 21 Eylül'de U23 Erkekler Bireysel Zamana Karşı yarışıyla başlayacak. Ferhat Emişci ve Arda Tekirdağ, 31,3 kilometrelik parkurda zamana karşı pedal çevirecek. 22 Eylül'de ise Genç Erkekler Bireysel Zamana Karşı yarışında Ege Erülkü ve Göktürk Yüzerler, 20,3 kilometrelik parkurda Türkiye'yi temsil edecek.

24 Eylül'de ise Ege Erülkü ve Göktürk Yüzerler, Genç Erkekler kategorisindeki 134 kilometrelik yol yarışında start alacak. 25 Eylül'de gerçekleştirilecek 174,2 kilometrelik U23 Erkekler Yol Yarışı'nda ise Mustafa Tarakcı, Ferhat Emişci ve Arda Tekirdağ ay-yıldızlı formayla mücadele edecek.

TÜRKİYE İKİ FARKLI PARKURDA MÜCADELE EDECEK

Bireysel zamana karşı yarışları, Montréal'in Avenue du Parc bölgesinden başlayarak Parc Jeanne-Mance'ta sona erecek. U23 Erkekler ve Genç Erkekler yol yarışları ise Parc Jeanne-Mance'tan başlayacak ve Mont-Royal çevresinde oluşturulan 13,4 kilometrelik şehir parkurunda gerçekleştirilecek. Genç Erkekler kategorisinde sporcular 10 tur sonunda 134 kilometreyi, U23 Erkekler kategorisinde ise 13 tur sonunda 174,2 kilometreyi tamamlayacak.

Tırmanışları, teknik virajları ve sürekli değişen ritmiyle öne çıkan Mont-Royal parkurunda milli sporcularımız, gökkuşağı mayo hedefiyle dünyanın en güçlü genç bisikletçilerine karşı pedal çevirecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, şampiyonaya ilişkin değerlendirmesinde, UCI Dünya Yol Bisikleti Şampiyonasının bisiklet sporunun en üst düzey organizasyonlarından biri olduğuna dikkati çekerek, 'Genç sporcularımızın ay-yıldızlı formayla dünya sahnesinde yer almaları; sportif gelişimleri, uluslararası deneyimleri ve Türk bisikletinin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Türkiye'nin uluslararası bisiklet yönetimindeki güçlü temsili ile sporcularımızın dünyanın en önemli organizasyonlarında daha fazla yer almasını, aynı gelişim vizyonunun birbirini tamamlayan unsurları olarak görüyoruz' dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda UCI Yönetim Kurulu Üyesi Emin Müftüoğlu ile Federasyon yönetimi de UCI Kongresi, uluslararası toplantılar ve milli sporcuların yarış programı kapsamında Montreal'de bulunuyor.

Şampiyona, 27 Eylül'de gerçekleştirilecek Elit Erkekler Yol Yarışı ile sona erecek.

UCI'nin her yıl düzenlediği en önemli organizasyon olan UCI Yol Dünya Şampiyonası, 11 yıl sonra Amerika kıtasına, 23 yıl sonra ise Kanada'ya döndü.

Montréal, 1974 yılında Avrupa dışında gerçekleştirilen ilk UCI Yol Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak bisiklet tarihinde önemli bir yer edinmişti. Belçikalı efsane bisikletçi Eddy Merckx ile Fransız Geneviève Gambillon'un dünya şampiyonluğuna ulaştığı 1974 organizasyonunun ardından kent, ikinci kez dünyanın en iyi yol bisikletçilerini ağırlıyor. Şampiyona aynı zamanda 1976 Montreal Olimpiyat Oyunları'nın 50. yıl dönümü kutlamalarının önemli spor organizasyonlarından biri olma özelliğini taşıyor.