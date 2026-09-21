TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 19-20 Eylül tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen Doğu Grubu Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonada 57 kiloda mücadele eden Büşra Yılmaz, 49 kiloda Deniz Ünal ve 80 kiloda İbrahim Koç rakiplerini yenerek altın madalya kazandılar.

68 kiloda Hüseyin Güzel ve 53 kiloda Azra Bezirgancı ise organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldular. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Elde ettikleri önemli başarılar nedeniyle sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz. Sporun tüm branşlarına desteklerimiz sürecek' denildi.