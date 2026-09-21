İSTANBUL (İGFA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Teknik Direktör Özhan Pulat dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Pulat'ın Fenerbahçe karşılaşmasının ardından ilettiği istifa talebinin, yönetim kuruluyla yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildiği bildirildi.

Eyüpspor, Pulat'a kulübe verdiği emekler için teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi. Kulübün açıklamasında, 'Teknik Direktörümüz Özhan Pulat'ın Fenerbahçe maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir' ifadelerine yer verildi.