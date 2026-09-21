Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, okullarda öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı öğün verilmesini önerdi. Ağıralioğlu, okul öncesinden başlayarak her okul günü en az bir öğün yemek verilmesi için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak gerektiğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasının ardından sosyal medya hesabından öğrencilerin beslenme sorununa ilişkin paylaşım yaptı.

Ağıralioğlu, ekonomik şartlar nedeniyle bazı öğrencilerin okula beslenme çantasıyla, bazılarının ise yeterli gıda olmadan gittiğini belirterek, bu durumun eğitimde fırsat eşitliğini olumsuz etkilediğini savundu.

Anahtar Parti iktidarında okul öncesinden itibaren çocuklara her okul günü en az bir öğün sağlıklı yemek vereceklerini belirten Ağıralioğlu, menülerde protein, sebze ve meyvenin bulunacağını ifade etti.

'YAKLAŞIK 150 MİLYAR LİRA'

Programın yaklaşık maliyetinin 150 milyar lira olacağını söyleyen Ağıralioğlu, bu tutarın Türkiye'nin bir yıllık milli gelirinin yaklaşık binde ikisine, merkezi yönetim bütçesinin ise yüzde 1'inden daha azına karşılık geldiğini belirtti. Ağıralioğlu, 'Bir devlet, bütçesinin yüzde birinden azını 17 milyon evladının sağlıklı beslenmesine ayıramıyorsa neye ayıracak?' ifadelerini kullandı.

Programın yalnızca öğrencilere yemek sağlanmasından ibaret olmayacağını belirten Ağıralioğlu, Anadolu'daki çiftçilerin ve kooperatiflerin sisteme dahil edileceğini, yerel üretim ve coğrafi işaretli ürünlerin de okul yemeklerinde kullanılacağını söyledi. Ağıralioğlu, böylece hem çocukların sağlıklı gıdaya erişiminin destekleneceğini hem de çiftçi ve kooperatiflere yeni bir pazar oluşturulacağını ifade etti.

Okullar açıldı. Ama maalesef memleketin manzarası değişmedi.



Çocuklarımızın bir kısmı okula beslenme çantasıyla, bir kısmı boş çantayla gidiyor. Birinin önünde sütü, yumurtası, meyvesi var; ötekinin karnı aç.



Sonra bu iki çocuğa diyoruz ki: Aynı sınıfta okuyacaksınız, aynı: — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) September 21, 2026