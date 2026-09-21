13. Eker I Run, 3 Ekim'de Bursa Hüdavendigar Parkı'nda düzenlenecek Köpeğin İle Koş etkinliğiyle koşu tutkusunu hayvan sevgisiyle buluşturacak.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın geleneksel koşu organizasyonu Eker I Run, 13. yılında programına eklediği Köpeğin İle Koş etkinliğiyle hayvanseverleri ve sevimli dostlarını aynı parkurda buluşturmaya hazırlanıyor. 'Koşmak Gerek' temasıyla 3-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonun ilk gününde Hüdavendigar Parkı, köpekleriyle koşmak isteyen katılımcılara ev sahipliği yapacak.

KÖPEĞİN İLE KOŞ'TA PATİLİ DOSTLAR İÇİN ÖZEL PARKUR

Bir gün sonra kutlanacak 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne de dikkat çekecek olan Köpeğin İle Koş etkinliğine, yaklaşık 150 köpeğin ve 750'den fazla hayvanseverin katılması bekleniyor. Sevimli dostlar kendileri için hazırlanan sırt numaralarıyla yaklaşık 1 kilometrelik parkurda bir araya gelecek. Parkur üzerinde ve etkinlik alanında köpekler için su noktaları bulunacak.

3 Ekim sabahı 8.30'da kit dağıtımıyla başlayacak olan etkinliğin, 9.45'te sonra ermesi planlanıyor. Köpeğin İle Koş, bir yarış formatında gerçekleşmeyecek. Katılımcılar, kendi köpekleriyle koşabilecekleri gibi yürüyerek veya köpeklerini kucaklarına alarak da etkinliğe dahil olabilecek. Böylece farklı yaş ve fiziksel seviyelerden hayvanseverler, patili dostlarıyla birlikte açık havada hareket etmenin keyfini yaşayacak.

HEPAD, PATİLİ DOSTLARA YUVA ARAYIŞIYLA ETKİNLİKTE

Köpeğin İle Koş'un katılımcıları arasında, Bursa'da faaliyet gösteren Her Eve Bir Pati Derneği de (HEPAD) yer alacak. Evlerinden terk edilmiş ve sokakta yaşayan hayvanlara yuva, bakım ve koruma sağlayan dernek, etkinlik alanına getireceği köpeklerle katılımcılara birlikte koşma imkânı sunacak.

Hayvanseverler, kendi köpekleriyle katılabildikleri gibi HEPAD aracılığıyla alana gelen köpeklerle de parkurda yer alabilecek. Etkinlik, böylece koşu deneyiminin yanı sıra sahipsiz hayvanların yaşamına dikkat çekilmesine ve yeni yuva arayışlarının desteklenmesine de katkı sunacak. Etkinlikten elde edilen gelir HEPAD'a bağışlanırken, katılımcılar dilerse doğrudan bağışta bulunabilecek.