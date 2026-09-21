Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51'i tutuklu 435 sanıklı İBB davasında 84'üncü gün geride kalırken, Silivri'deki duruşmaya Murat Ongun'un sözleri damga vurdu. Tutuksuz sanık Mert Saraç'ın kendisini arayan kişinin kim olduğunu hatırlamadığını söylemesi üzerine Ongun, mahkeme başkanına seslenerek dikkat çeken bir ifade kullandı: “Yönlendiren kişinin ismini söyle, yoksa tutuklarım deseniz bülbül gibi şakıyacak.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin davada yargılama Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında oluşturulan yeni duruşma salonunda devam ediyor.

Davanın 84'üncü gününde tutuksuz sanıkların savunmaları alınırken, son ek iddianamenin dosyaya dahil edilmesiyle birlikte yargılamanın kapsamı da genişledi. 195 sayfalık ek iddianamenin ana dosyayla birleştirilmesiyle sanık sayısının 414'ten 435'e çıktığı bildirildi.

SİLİVRİ'DE GÜNDEMİ DEĞİŞTİREN DİYALOG

Duruşmanın en dikkat çeken bölümü, reklamcı Mert Saraç'ın savunması sırasında yaşandı.

Saraç, kendisine telefonla ulaşan bir kişi aracılığıyla bazı firmalardan şirketine fatura yönlendirmesi yapıldığını öne sürdü. Saraç'ın anlatımında Emrah Bağdatlı üzerinden kendisine ulaşıldığı iddia edilen kişi ve bazı şirketler gündeme geldi.

Bu sırada tutuklu sanık Murat Ongun söz alarak Saraç'a doğrudan soru yöneltti:

“Seni yönlendiren kim?”

Saraç'ın yanıtı ise:

“Hatırlamıyorum.”

oldu.

Bu cevap üzerine Ongun, mahkeme başkanına dönerek yönlendiren kişinin kimliğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini savundu.

MURAT ONGUN: “BÜLBÜL GİBİ ŞAKIYACAK”

Ongun'un mahkeme heyetine yönelik sözleri duruşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Ongun, yönlendiren kişinin isminin sorulması halinde gerçeğin ortaya çıkabileceğini savunarak şu ifadeyi kullandı:

“Yönlendiren kişinin ismini söyle, yoksa tutuklarım deseniz bülbül gibi şakıyacak.”

Ongun ayrıca yönlendiren kişinin kim olduğunun dosyanın aydınlatılması açısından önemli olduğunu savundu.

Burada dikkat çeken nokta, söz konusu ifadelerin Ongun'un duruşmadaki savunması ve soru yöneltme çerçevesindeki değerlendirmeleri olması. Saraç'ın beyanları ise dosyada mahkemenin değerlendirmesine sunulan savunma niteliğinde.

“KİM YÖNLENDİRDİ?” SORUSU DOSYANIN ODAĞINDA

Duruşmadaki soru-cevap bölümünde tartışmanın merkezine yalnızca yapılan ödemeler değil, bu ödemelere ilişkin yönlendirmelerin kaynağı da oturdu.

Mert Saraç, kendisini telefonla arayan kişinin kim olduğunu hatırlamadığını belirtirken, Ongun bu kişinin kimliğinin belirlenmesinin önemli olduğunu savundu.

Böylece duruşmada şu soru öne çıktı:

Bir ödeme ya da fatura işlemi gerçekleştiyse, bu süreci kim başlattı ve taraflar birbirleriyle nasıl bağlantı kurdu?

Bu soruların yanıtı, davanın ilerleyen aşamalarında yapılacak delil değerlendirmeleri açısından önem taşıyor.

AVUKATLARDAN TELEFON VE FATURA KAYITLARI VURGUSU

Ongun'un ardından avukatlar da Saraç'ın anlatımındaki tarih ve telefon görüşmelerine ilişkin ayrıntıları sorguladı.

Savunma tarafı, anlatılan olayların telefon kayıtları ve fatura tarihleriyle karşılaştırılmasının maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından önemli olduğunu belirtti.

Bu kapsamda GSM kayıtlarının incelenmesi ve arayan numaraların kimlere ait olduğunun belirlenmesi yönündeki talepler de gündeme geldi.

DAVADA SANIK SAYISI NEDEN ARTTI?

İBB davasında geçtiğimiz günlerde yeni bir ek iddianame dosyaya dahil edildi.

195 sayfalık ek iddianamede İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ ile bağlantılı 29 sanığın yer aldığı, bunlardan 8'inin zaten ana davada sanık olduğu, 21 kişinin ise dosyaya yeni dahil edildiği bildirildi.

Mahkeme Başkanı, yeni eklenen 21 sanığa henüz tebligat yapılamadığı için bu kişilerin savunmalarının bu hafta alınmayacağını açıkladı.

107 SANIK HENÜZ SAVUNMA YAPMADI

Davanın ikinci duruşması kapsamında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Toplam 325 tutuksuz sanık içerisinden 218 kişinin savunmasının tamamlandığı, 107 sanığın ise henüz savunma yapmadığı bildirildi.

Mahkemenin mevcut takvimine göre ikinci duruşma kapsamındaki savunmaların eylül ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.

SİLİVRİ'DE GERİLİMİN ADRESİ: İBB DAVASI

Davanın 84'üncü gününde ortaya çıkan tablo, yargılamanın yalnızca sanıkların savunmalarından ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi.

Ek iddianamenin dosyaya girmesiyle sanık sayısı arttı. Yeni sanıkların savunma süreci önümüzdeki günlere kaldı. Mevcut sanıkların önemli bölümünün savunması ise henüz tamamlanmış değil.

Öte yandan Murat Ongun ile Mert Saraç arasında yaşanan “Seni yönlendiren kim?” tartışması, duruşmanın en dikkat çekici başlıklarından biri olarak kayıtlara geçti.

Yargılamanın bundan sonraki bölümünde telefon kayıtları, mali hareketler, şirket ilişkileri, fatura bağlantıları ve sanıkların birbirleriyle ilgili beyanlarının nasıl değerlendirileceği önem kazanacak.

İBB davasında henüz nihai bir hüküm bulunmuyor. Duruşmalarda dile getirilen suçlama, savunma ve iddiaların tamamı mahkemenin değerlendirmesine tabi. Sanıkların hukuki durumu, yargılama sonunda verilecek kararlarla kesinleşecek.

SON SÖZ: SİLİVRİ'DE ARTIK TEK SORU DEĞİL, BAĞLANTILAR TARTIŞILIYOR

İBB davasının 84'üncü gününde mahkeme salonuna damga vuran soru aslında oldukça açık:

“Seni kim yönlendirdi?”

Murat Ongun'un bu soruya verdiği önem ve mahkeme heyetine yaptığı çağrı, önümüzdeki duruşmalarda yeni tartışmaların kapısını açabilecek başlıklardan biri olarak öne çıktı.

Davanın seyri açısından bundan sonra yalnızca “ne oldu?” sorusu değil, “kim, kimi, ne zaman ve hangi işlem için yönlendirdi?” sorularının da yanıtı aranacak.