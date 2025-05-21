MANİSA (İGFA) - Tarık Almış Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmada, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Müdürü Müjde Günderen ile Şehzadeler Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Fadime Ezel de gözlerini kapatarak sporcularla birlikte sahada yer alarak mücadele etti.

Etkinliğe; sporcuların ailelerinin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Goalball Asbaşkanı ve Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Göktaş, Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, CHP Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Tahmilci, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Gülşah Hakyol, Şehzadeler Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fatma Ayhan ve Şehzadeler Kent Konseyi Genel Sekreteri Hülya Kılınç katıldı.

“Güzel bir etkinlik oldu”

Mehmet Göktaş, Goalball’un Türkiye’de 1992 yılından bu yana oynandığını ve 1976 Olimpiyatları’nda dünyada ilk kez sahneye çıktığını belirtti. Göktaş, “Türkiye, dünyada üst üste üç kez şampiyon olan ilk ülke. Bugün sahada mücadele eden tüm sporcuları kutluyorum. Gerçekten çok güzel bir etkinlik ve karşılaşma oldu. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş ve Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç ise emeği geçenlere teşekkür ederek, “Şehzadeler, Yunusemre veya Büyükşehir ayrımı yapmıyoruz. Bu kenti birlikte sevginin ve aydınlığın şehri yapacağız” diye konuştu.

“Engelsiz bir Manisa için çalışmaya devam ediyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert de “Başkanımız Ferdi Zeyrek’in selamlarını iletiyorum. Engelliler Haftası kapsamında dolu dolu etkinlikler gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ettik. Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler, Yunusemre ayrım yapmadan, birlik içinde bu organizasyonları hayata geçiriyoruz. Eminim bu birliktelik sizlere de yansıyordur. Yıl içinde de benzer etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Engelsiz bir Manisa için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.