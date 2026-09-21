Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Masters kategorisinde ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atan Uğur Soylu, co-pilotu Mehmet Akif Yalçın ile birlikte ETİ Odunpazarı Eskişehir Rallisi'ni genel klasman birincisi olarak tamamlayarak 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'ndaki ilk genel klasman zaferini elde etti.

ESKİŞEHİR (İGFA) - GP Garage My Team adına Skoda Fabia Rally2 RS ile mücadele eden Soylu-Yalçın ikilisi, 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın beşinci ayağında güçlü bir performans sergiledi. 18-20 Eylül tarihlerinde düzenlenen rallide ekipler, iki gün boyunca toplam 12 özel etapta mücadele etti.

Eskişehir Rallisi boyunca istikrarlı ve güçlü bir performans ortaya koyan Uğur Soylu ve Mehmet Akif Yalçın, 12 özel etabın ardından genel klasmanda zirveye çıkarak yarışı birincilikle tamamladı.

Dünya Ralli Şampiyonası Masters kategorisinde uluslararası arenada elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çeken Uğur Soylu, Eskişehir'de kazandığı genel klasman birinciliğiyle Türkiye Ralli Şampiyonası'ndaki başarısına da önemli bir zafer ekledi.