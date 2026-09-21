BURSA (İGFA) -CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Berlin eyalet seçimlerinde yüzde 25,7 oyla birinci olduğu belirtilen Sol Parti'yi (Die Linke) ve başbakan adayı Elif Eralp'i kutladı. Sarıbal, Eralp'in Türkiye kökenli bir kadın olarak seçim sürecindeki rolüne dikkat çekti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Berlin eyalet seçimlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

CHP'li Sarıbal, paylaşımında seçimlerde yüzde 25,7 oyla birinci çıktığını belirttiği Sol Parti'yi, başbakan adayı Elif Eralp'i ve seçim sürecine katkı sunanları kutladı.

Barınma hakkı ve sosyal adaletin siyasetin merkezine taşınmasının önemine vurgu yapan Sarıbal, yüksek kiralara karşı çözüm üreten ve mahallelerde örgütlenen bir siyasetin değişimin önünü açtığını ifade etti. Sarıbal, Türkiye kökenli bir kadının bu mücadelenin ön saflarında yer almasının ayrıca önemli olduğunu belirterek, kadınların ve göçmenlerin eşit katılımıyla güçlenen ortak yaşam anlayışına dikkat çekti.

Sarıbal paylaşımının sonunda Elif Eralp ve çalışma arkadaşlarına, 'herkesin insanca yaşayabildiği, adil ve dayanışmacı bir Berlin' için yürütecekleri çalışmalarda başarılar diledi.

Berlin eyalet seçimlerinde yüzde 25,7 oyla birinci çıkan Sol Parti'yi (Die Linke), başbakan adayı Elif Eralp'i ve bu tarihi başarıya emek veren herkesi yürekten kutluyorum.



Barınma hakkını ve sosyal adaleti siyasetin merkezine taşıyan bu başarı, eşitlik ve dayanışma mücadelesine: pic.twitter.com/aFUsTvMJqs — Orhan Sarıbal (@orhansaribalchp) September 21, 2026