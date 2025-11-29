Bunlar da ilginizi çekebilir

Grupta ikinci sırayı alarak play-inn eleme turuna saha avantajıyla girmeyi hedefleyen Mavi Yeşillilerin 16 Aralık Salı günü saat 20.30'da İtalyan temsilcisiyle Bursa'da oynayacağı karşılaşmanın biletleri biletix.com 'dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken, Bursa temsilcisi bu önemli mücadelede taraftarının desteğini bekliyor. Maç günü salon bilet gişesi saat 14.00'den itibaren açık olacak.

BURSA (İGFA)- TOFAŞ Basketbol Takımı'nın 16 Aralık Salı günü saat 20.30'da İtalyan temsilcisi Trapani Shark ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynayacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının biletleri Biletix'te satışa çıktı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.