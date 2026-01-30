Bunlar da ilginizi çekebilir

31 Ocak Cumartesi günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak 18. hafta mücadelesi saat 20.30'da başlayacak. BeIN SPORTS 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Uğur Akyıldız hakem üçlüsü yönetecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan mücadeleyi ise TOFAŞ, 85-73'lük skorla kazanmayı başarmıştı.

Ligde 8 galibiyet-9 mağlubiyetle 9. sırada yer alan Mavi Yeşilliler, başkentten galibiyetle dönmeyi hedeflerken, hafta içerisinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan deplasmanında Karditsa laponiki'yi 79-93 mağlup etmeyi başaran Bursa ekibinde bu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Ligde 11 galibiyet-6 mağlubiyet ile 5. sırada yer alan Erdem Can yönetimindeki Türk Telekom ise ligde geçen hafta deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 82-73 kaybetmiş; Eurocup'ta ise sahasında Lietkabelis Panevezys'i 85-75 mağlup etmişti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 18. haftasında deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya geliyor. 31 Ocak Cumartesi günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak ve BeIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanacak.

