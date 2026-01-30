Kocaeli Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü U-18 Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonunda u-18 Kocaeli Bölgesi Erkekler Ligi'nde Kocaeli ikincisi olmayı başardı. Elde edilen bu başarının ardından, ÇESK u-18 Basketbol Takımı, Çanakkale'de oynanacak bölge şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Çayırova'da spora yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'yla birlikte başlayan başarı serüveni, alt yaş gruplarında da etkisini gösteriyor.

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü u-18 Erkek Basketbol Takımı, bu sezon mücadele ettiği Kocaeli u-18 Erkekler Ligi'nde ikinci sırayı elde etti.

Dün oynanan müsabakaların ardından kesinleşen sonuçlara göre sezonu ikinci sırada tamamlayan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü u-18 Basketbol Takımı, Çanakkale'de oynanacak bölge şampiyonasında da mücadele etmeye hak kazandı.

SPORCULARA VE ANTRENÖRLERE TEBRİK

Konu hakkında Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; 'U18 Erkekler Takımımız, Kocaeli Bölgesi 2025-2026 sezonunu lig ikincisi olarak tamamladı.

Bu başarıyla Bölge Şampiyonası için Çanakkale'ye gitmeye hak kazandık. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz.'