TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor Basketbol'a 71-91 mağlup oldu.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. hafta mücadelesinde TOFAŞ, evinde Trabzonspor Basketbol'u ağırladı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Hugo Besson, Tolga Geçim, Sadık Emir Kabaca, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Marek Blazevic ile buldu.

Rakip sayıları karşısında Marek Blazevic, Tolga Geçim ve Alex Perez ile sayılar bulan ev sahibi takım, 5. dakikada skoru 10-10 eşitlerken, Yiğitcan Saybir, Jordan Floyd ve Alex Perez'in basketleri 6.30'da durumu 18-19 yaptı. Çeyrek sonunda rakip sayılarına engel olamayan TOFAŞ, ilk periyodu 20-28 geride kapattı.

İkinci periyoda da 10-0'lık seri ile başlayan Trabzonspor Basketbol, 12.30'da 18 sayılık fark (20-38) yakaladı. Rakibin bu serisine Hugo Besson'un basketi son verirken, Sadık Emir Kabaca ve Alex Perez'in sayıları 16. dakika sonunda durumu 30-44 yapsa da kalan bölümde 9-0'lık seri yakalayan konuk takım, soyunma odasına 30-53 önde girdi.

Üçüncü periyoda Alex Perez ve Sadık Emir Kabaca'nın basketleriyle başlayan TOFAŞ, Sadık Kabaca'nın üçlüğü sonrası Tolga Geçim'in turnikesiyle 23. dakikada farkı 18'e çekti: 39-57. Yiğitcan Saybir, Sadık Emir Kabaca, Alex Perez ve Efe Postel ile skor üretmeye devam eden Bursa ekibi, 27.30'da durumu 47-62 yaptı. Rakip sayıları karşısında çeyrek sonunda Furkan Korkmaz ve Marek Blazevic ile sayılar bulan TOFAŞ, 22-13'lük çeyrek skoruyla son periyoda 52-66 geride girdi.

Dördüncü çeyreğe 5-0'lık seri ile (52-71) başlayan Trabzonspor karşısında 54-74'ten sonra Marek Blazevic ve Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla 11-0'lık seri bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, 34. dakikada farkı tek hanelere çekti: 65-74. Ancak bu bölümde Marcquise Reed ve Angel Delgado'yu durduramayan Mavi Yeşilliler, bitime 4.31 kala 15 sayı (65-80) geriye düştü. Kalan sürede Marek Blazevic, Tolga Geçim, Alex Perez ve Efe Postel ile sayılar bulan TOFAŞ, parkeden 71-91 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor karşısında TOFAŞ'ta Alex Perez 15 sayı-7 asist-3 ribaund ile oynarken; Marek Blazevic 14 sayı; Furkan Korkmaz ve Sadık Emir Kabaca 9'ar sayı kaydetti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sıradaki maçını deplasmanda Glint Manisa Basket ile yapacak. Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak 26. hafta mücadelesinin tarih ve saati Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak.