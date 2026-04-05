SAKARYA (İGFA) - Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off Çeyrek Final mücadelesinde taraftarı önünde Çiftlikköy Belediyesi'ni konuk eden Büyükşehir Basketbol, parkeden 87-81'lik skorla galip ayrıldı. Seride 1-0 öne geçen dev adamlar galibiyeti taraftarlarıyla kutladı.

DOLU TRİBÜNLER ÖNÜNDE OYNADILAR

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi yaklaşık 2 bin basketbolsever takip etti. Mücadeleye Kaptan Gökhan Aydın, Berke Baran Akçam, Aydın Şirin, Yavuz Koça ve Mert İlhan ilk 5'i ile başlayan Büyükşehir, maçın ilk çeyreğini 22-18 önde bitirdi.

İLK YARIDA DENGE RAKİBE GEÇTİ

İkinci çeyrekte oyun temposu düşen Büyükşehir, rakibinin skor üstünlüğünü ele geçirmesine izin verdi ve ilk yarıyı 37-42'lik skorla geride bitirdi. İkinci yarıda ise taraftarının da büyük desteğiyle rakibi karşısında geriden gelen Büyükşehir Basketbol, son çeyreğe 60-62 geride girdi.

SON ÇEYREKTE GERİ DÖNÜŞ VE ZAFER

Son çeyrekte üst üste bulduğu sayılarla önce farkı kapatan, ardından öne geçen Büyükşehir Basketbol, parkeden 87-81'lik skorla galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Büyükşehir'de maçın yıldızları ise 23'er sayı atan Mert İlhan ve Aydın Şirin oldu. Maç sonunda tüm takım galibiyet coşkusunu taraftarlarıyla paylaştı.

GÖZLER YALOVA'DAKİ RÖVANŞTA

Seride ilk maçı kazanan Büyükşehir, 6 Nisan'da Yalova'da rövanş karşılaşmasına çıkacak. 2 maç kazananın yarı finale adını yazdıracağı seride, eşitlik olması halinde üçüncü ve son karşılaşma 9 Nisan'da Sakarya'da oynanacak.