Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2015 yılında Fenerbahçe kafilesine yönelik Trabzon'daki silahlı saldırıya ilişkin dosyada 'kanun yararına bozma' kararı alındığını açıkladı. Bakan Gürlek, sürecin yeniden değerlendirileceğini belirterek 'Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyeceğiz' dedi.

ANKARA (İGFA) - Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili dosyanın yeniden incelendiğini ve 'kanun yararına bozma' kararı alındığını duyurdu.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olduğunu belirterek, olayın yıllardır tam anlamıyla aydınlatılamamasının kamu vicdanında rahatsızlık oluşturduğunu ifade etti. Açıklamada, Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından dosyanın yeniden ve titizlikle incelendiği kaydedildi. İnceleme sonucunda ise dosyaya ilişkin 'kanun yararına bozma' kararı verildiği bildirildi.

https://twitter.com/abakingurlek/status/2059546028131352644

Söz konusu bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki açıdan yeniden değerlendirilmesinin önü açılmış oldu.

Bakan Gürlek, amaçlarının saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Bakan Gürlek, 'Kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.