Ligde zirve ortağı olan TOFAŞ, 12. hafta mücadelesinde deplasmanda Mersin Spor ile karşı karşıya gelecek. 28 Aralık Cumartesi günü Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 12. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Mersin Spor’a konuk oluyor.

Ligde son oynadığı maçta sahasında Türk Telekom’u mağlup etmeyi başaran ve 10 galibiyetle Fenerbahçe Beko ile birlikte zirve ortağı olan Mavi Yeşilliler, Mersin deplasmanında da kazanarak 2024’ü galibiyetle kapatmayı hedeflerken; Bursa ekibinde Alex Perez sakatlığı nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

Ligde 5 galibiyet-6 mağlubiyetle 9. sırada bulunan Can Sevim yönetimindeki Mersin Spor ise ligde son oynadığı maçta deplasmanda Yalovaspor Basketbol’a 93-60 kaybetmişti.

28 Aralık Cumartesi günü Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak 12. hafta mücadelesi saat 15.30’da başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Mehmet Şahin, Ayşenur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından ligde sıradaki maçını 6 Ocak Pazartesi günü saat 18.00’de deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile oynayacak.