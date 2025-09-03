TOFAŞ Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında oynadığı ikinci hazırlık maçında Çayırovaspor Basketbol’a 99-103 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci maçında Çayırovaspor Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde oynanan sezonun ilk maçında Alex Perez, Joe Thomasson, Hugo Besson, Yiğitcan Saybir, Lynn Kidd beşiyle başlayan Bursa ekibi, maçın başında 18-9 öne geçse de ilk çeyreği 24-28 geride kapattı.

İkinci çeyrekte 14 sayılık (33-47) fark yakalayan konuk ekip karşısında Hugo Besson, Yiğitcan Saybir, Alex Perez ve Isaiah Whakey’in sayılarıyla periyot sonunda farkı eriten Mavi Yeşilliler, soyunma odasına 51-53 geride girdi. Üçüncü çeyreği de 75-82 geride kapatan TOFAŞ, savunma sertliğini arttırarak başladığı son çeyrekte bitime 2 dakika kala 92-90 öne geçse de parkeden 99-103 mağlup ayrıldı.

Çayırovaspor karşısında TOFAŞ’ta Hugo Besson 25 sayı ile takımın en skorer ismi olurken; Yiğitcan Saybir 20 sayı; Joe Thomasson 14 sayı ve Alex Perez 13 sayı kaydetti.

İlk etap çalışmalarını 6 Eylül’ kadar Bursa’da sürdürecek olan takımın sonrasında Antalya’ya geçecek ve 6-14 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampta 4 hazırlık maçı oynayacağı öğrenildi.

7 Eylül’de Beşiktaş GAİN; 10 Eylül’de Zalgiris Kaunas; 12 Eylül’de Bahçeşehir Koleji ve 14 Eylül’de Galatasaray MCT Technic ile kozlarını paylaşacak olan Mavi Yeşilliler, sonrasında Bursa’ya dönerek, 18-20 Eylül tarihleri arasında Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda 25. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’na ev sahipliği yapacak.