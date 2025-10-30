TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 6. haftasında Esenler Erokspor'a konuk olacak. 31 Ekim Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak ve BeIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanacak.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Esenler Erokspor ile karşı karşıya geliyor.

Ligde geride kalan 5 haftada evinde oynadığı 3 maçı kazanan, deplasmanda ise henüz galibiyet alamayan Bursa ekibi, ilk dış saha galibiyetini Erok deplasmanında almayı hedeflerken, Mavi Yeşilliler ligde son olarak sahasında Onvo Büyükçekmece'yi 91-70 mağlup etmiş; hafta içinde oynadığı Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ise La Laguna Tenerife'ye 64-81 mağlup olmuştu. Ligde 3 mağlubiyet-2 galibiyeti bulunan Ufuk Sarıca yönetimindeki Esenler Erokspor ise geçen hafta oynadığı Bahçeşehir Koleji karşılaşmasından 65-83 galip ayrılmıştı.

31 Ekim Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak 6. hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. BeIN SPORTS 5'ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Kerem Baki, Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından ligde sıradaki maçını 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.30'da Bursaspor Basketbol ile yapacak.