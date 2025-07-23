TOFAŞ Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu için Birleşik Amerikalı oyuncu Isaiah Whaley ile anlaşma sağladı. Lokomotiv Kuban’da başarılı bir sezon geçiren 27 yaşındaki forvet-pivot, yüksek enerjisi ve savunma odaklı oyunuyla takıma güç katacak.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında transfer hamlelerine devam ediyor.

Kulüp, son olarak Rusya’nın Lokomotiv Kuban takımında forma giyen 27 yaşındaki Birleşik Amerikalı oyuncu Isaiah Whaley ile anlaşma sağladığını duyurdu.

2.06 cm boyundaki Whaley, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapabilen, blok ve ribaund konusundaki etkinliğiyle bilinen, savunma odaklı ve yüksek enerjili bir takım oyuncusu olarak tanımlanıyor.

WHALEY’İN PERFORMANSI VE KARİYERİ

1998 doğumlu Isaiah Whaley, kolej kariyerini UConn Huskies’te tamamladıktan sonra Meksika, Almanya ve Rusya’da profesyonel kariyerini sürdürdü. 2024-2025 sezonunda Lokomotiv Kuban ile VTB United League’de play-off yarı finaline ulaşan Whaley, 57 maçta ortalama 8.1 sayı (%33.1 üçlük isabeti), 5.2 ribaund ve 2 blok istatistikleriyle dikkat çekti.

TOFAŞ Spor Kulübü, Whaley’in hırslı oyun tarzı ve enerjisinin yeni sezonda takıma büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Isaiah Whaley’e ailemize hoş geldin diyor; 2025-2026 sezonu için başarılar diliyoruz,” açıklamasını yaptı.