Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından işletilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Academy Erciyes Cup 2026 organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden 41 takımın katıldığı turnuvada U9, U10, U11, U12 ve U13 kategorilerindeki genç futbolcular, Erciyes'in eşsiz atmosferinde yeteneklerini sergiliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın spor ve sporcu dostu hizmet anlayışı doğrultusunda gerçekleştirdiği yatırımlar ve ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla Kayseri'yi sporun önemli merkezlerinden biri haline getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, geleceğin futbol yıldızlarını Academy Erciyes Cup 2026 organizasyonunda buluşturdu.

41 Takım, 5 Kategoride Erciyes'te Buluştu

4-5-6 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin farklı şehirlerinden 41 takım katılıyor. U9, U10, U11, U12 ve U13 kategorilerinde sahaya çıkan genç futbolcular, üç gün boyunca kıyasıya mücadele ederek yeteneklerini sergiliyor.

Deniz seviyesinden 1.850 metre yükseklikte bulunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin modern spor altyapısı ve yüksek irtifa avantajında gerçekleştirilen turnuva, genç sporculara önemli bir deneyim imkânı sunuyor.

Geleceğin Yıldızları Yeteneklerini Sergiliyor

Genç futbolcuların gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Academy Erciyes Cup 2026, sporculara rekabet ortamında kendilerini geliştirme, farklı takımlarla mücadele etme ve yeni tecrübeler kazanma fırsatı sağlıyor.

Futbol akademilerinin genç oyuncularını bir araya getiren organizasyon, futbol dünyasının profesyonel temsilcilerine de geleceğin yeteneklerini yakından takip etme imkânı sunuyor.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Sporun Adresi Olmayı Sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından işletilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sahip olduğu modern tesisleri ve yüksek irtifa avantajıyla profesyonel ve altyapı seviyesindeki sporcuların önemli kamp merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Farklı branşlardan sporcuların kamp ve organizasyonlarına ev sahipliği yapan merkez, büyük ölçekli spor organizasyonlarıyla da Kayseri'nin spor turizmine katkı sağlıyor.

Academy Erciyes Cup 2026'nın Erciyes'te gerçekleştirilmesi de genç sporcuların gelişimine yönelik çalışmaların yanı sıra Kayseri'nin önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesini bir kez daha ortaya koyuyor.

2029 Dünya Spor Başkenti Vizyonuna Katkı

Spor tesisleri, yatırımları ve organizasyonlarıyla spor şehri kimliğini güçlendiren Kayseri, 2029 Dünya Spor Başkenti vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Academy Erciyes Cup 2026 kapsamında Erciyes'te mücadele eden 41 takım sporun birleştirici gücünü sahaya taşırken, organizasyon aynı zamanda Kayseri'nin yükselen spor vizyonuna da katkı sağlıyor.