Muğla'da Milas Belediyesi Spor Kulübü, 7 branşta 1200’ü aşkın sporcuyla Yaz Spor Okulları’nı açtı. Kulüp Başkanı Fevzi Topuz, altyapıya verilen önemle sporcu sayısını 267’den bin 232’ye çıkardıklarını vurguladı.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi Spor Kulübü, Yaz Spor Okulları’nı Atatürk Spor Kompleksi’nde düzenlenen törenle açtı.

Voleybol, hentbol, satranç, halk oyunları, basketbol, masa tenisi, yüzme ve cimnastik olmak üzere 7 branşta 1232 sporcunun katılımıyla gerçekleşen törene, sporcuların aileleri de yoğun ilgi gösterdi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayıp, cimnastik ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

Milas Belediye ve Spor Kulübü Başkanı Fevzi Topuz, törende yaptığı konuşmada, kulübün altyapıya verdiği önemle büyük bir gelişim gösterdiğini belirtti. Göreve geldiklerinde 3 olan branş sayısını 7’ye, antrenör sayısını 7’den 16’ya, sporcu sayısını ise 267’den 1232’ye yükselttiklerini ifade eden Topuz, “Bu sadece bir sayı artışı değil, çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlama çabasıdır. Sporu rekabetten öte bir gelişim alanı olarak görüyoruz. Yüzme havuzumuzun açılmasıyla tesis kapasitemizi artırdık, spor salonlarımız birden fazla branşın buluştuğu canlı alanlara dönüştü,” dedi.

Başkan Topuz, namağlup hentbol takımı, bölgede marka olan voleybol takımı ve Türkiye şampiyonalarına katılan satranççıların Milas’ın gururu olduğunu vurguladı. Kulübün, atletizm, diyetisyen ve gelişim programlarıyla sporcuların fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklediğini belirtti. Topuz, velilerin güveni, antrenörlerin özverisi ve yöneticilerin kararlılığıyla bu başarıların elde edildiğini belirterek, “Yerel değerleri esas alan, sporu yaşamın parçası gören bir anlayışla ilerliyoruz. 2025 Yaz Spor Okulumuzun çocuklarımıza keyifli ve eğitici bir yaz sunmasını diliyorum” dedi.