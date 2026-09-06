Ordu, triatlon sporunun heyecan dolu mücadelelerine ev sahipliği yaptı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 2026 Triatlon Bölgesel Lig Final Yarışmaları, sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

ORDU (İGFA) - Bu yıl Ordu'da 7'ncisi gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin farklı şehirlerinden 275 triatlet katıldı. Altınordu ilçesi Akyazı mevkisi ve Tayfun Gürsoy Parkı çevresinde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular; yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında dereceye girebilmek için mücadele etti.

Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Baş ve protokol üyeleri de yarışları takip ederek sporcuların heyecanına ortak oldular.

Farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, parkurun zorlu etaplarını en kısa sürede tamamlamak için büyük bir mücadele ortaya koydu.

DERECEYE GİREN KULÜPLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yarışları başarıyla tamamlayarak dereceye giren sporcular için ise Ordu Tenis Kortları'nda ödül töreni düzenlendi. Ödüller protokol üyeleri tarafından yarışmacılara takdim edildi.

Farklı kategorilerde derece girenler ise şöyle:

M3- Kızlar'da 1. Giresun Yıldızlar Takımı Spor Kulübü, 2. Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, 3. ise Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü oldu.

M3-Erkekler'de 1. Giresun Yıldızlar Takımı Spor Kulübü, 2. Bayburt Gücü Spor Kulübü, 3. Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü oldu.

M2- Kızlar'da 1. Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, 2. Ardeşen Olimpik Spor Kulubü, 3. ise Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü oldu.

M2-Erkekler'de 1. Ardeşen Olimpik Spor Kulübü, 2. Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, 3. ise Yeşil Refahiye Spor Kulübü oldu.

M1-Kızlar'da 1. Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, 2. Bayburt Genç Osman Spor Kulübü, 3. ise Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü oldu.

M1- Erkekler'de 1. Ordu Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü, 2. Ardeşen Olimpik Spor Kulübü, 3. ise Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü oldu.