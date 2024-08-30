TOFAŞ Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Bursaspor Basketbol’u 106-91’lik skorla mağlup etti.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Bursaspor Basketbol ile yaptı. 2024-2025 Sezonu hazırlıklarına 12 Ağustos’ta başlayan Mavi Yeşilliler, Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde oynanan ilk hazırlık maçı mücadelesine Özgür Cengiz, Marcquise Reed, Tolga Geçim, Berk Demir, Kriss Bankston beşiyle başlarken ilk basketini Reed ile buldu. Rakibi karşısında ilk çeyreği 25-20 önde tamamlayan TOFAŞ, soyunma odasına ise 46-41 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrek sonunda da 80-59 üstün durumda bulunan TOFAŞ Baskebol Takımı parkeden 106-91 galip ayrıldı. Bursaspor karşısında Marcquise Reed 20 sayı-6 ribaund-8 asist-4 top çalma; Yiğitcan Saybir 20 sayı-4 ribaund-1 asist-4 top çalma ile takımın en skorer isimleri olurken; Kriss Banskton 16 sayı-5 ribaund-1 asist-4 blok; Berk Demir 12 sayı-9 ribaund; Tolga Geçim 11 sayı-4 asist ve J.J. O’Brien ise 10 sayı-4 asist-4 asist; Demircan Demir 9 sayı-1 asist; Trevor Thompson 4 sayı-8 ribaund-1 blok ve Özgür Cengiz de 4 sayı-2 ribaund-3 asist ile oynadı. Yeni transferlerimizden Alex Perez ise tedbir amaçlı mücadelede forma giymedi.

Karşılaşma öncesinde Bursaspor Basketbol Genel Menajeri Özgün Önver ve Başantrenörü Serhan Kavut; Genel Menajerimiz Tolga Öngören ve Başantrenörümüz Orhun Ene’ye isimlerinin yazılı olduğu Bursaspor forması hediye etti.

İlk etap çalışmalarına Bursa’da devam edecek olan Takımımız, hazırlıkların ikinci etap çalışmaları için 4 Eylül’de Antalya’ya gidecek. TOFAŞ Basketbol Takımı, 4-15 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Antalya kampında Smart Casual tarafından Belek’teki spor oteli Gloria Sports Arena’da düzenlenecek organizasyonda 6 hazırlık maçı oynayacak.