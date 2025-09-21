Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2025–2026 sezonunun açılış haftasında TOFAŞ Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko’yu ağırlamaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı’nın 27 Eylül Cumartesi günü saat 20.30’da Fenerbahçe Beko ile Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi açılış haftası mücadelesinin biletleri Biletix’te satışa çıktı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 2025-2026 sezonunun açılış haftasında Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak. Yeni sezonda Coach Emil Rajkovic yönetiminde yenilenen kadrosuyla parkeye çıkacak olan Mavi Yeşilliler, ilk hafta karşılaşmasında taraftarının ve Bursalı basketbol severlerin desteğini beklerken, 27 Eylül Cumartesi günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmanın biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken, maç günü salon bilet gişesi saat 14.00’den itibaren açık olacak.

Biletler Online ve Fiziki Noktalarda Satışta

Basketbolseverler, biletleriniBiletix’in resmi satış sayfasından veya Bursa’daki Çetin Family mağazalarından temin edebilecek. Maç günü salon gişesi ise saat 14.00’ten itibaren açık olacak.