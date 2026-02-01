TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 18. haftasında deplasmanda Türk Telekom'a 95-78 mağlup oldu.

BURSA (İGFA) -Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Türk Telekom ile karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Furkan Korkmaz, Maxwell Lewis, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketini Furkan Korkmaz ile buldu.

Rakip sayılarına Yiğitcan Saybir, Furkan Korkmaz ve Marek Blazevic ile karşılık veren Mavi Yeşilliler, 2. dakikada 6-9 öne geçerken, Maxwell Lewis ve Alex Perez'in basketleri sonrası 6. dakikada televizyon molasına 19-16 Türk Telekom üstünlüğüyle girildi. Çeyreğin kalan bölümünde Isaiah Whaley ve Tolga Geçim ile sayılar bulan konuk takım, ilk periyodu 26-23 geride kapattı.

İkinci periyoda Hugo Besson'un üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Marek Blazevic'in orta mesafeli basketiyle 26-28 öne geçti. Rakip sayıları karşısında Hugo Besson, Marek Blazevic ve Furkan Korkmaz ile skor üreten Bursa temsilcisi, 15. dakikada durumu 37-38 yaparken, Furkan Korkmaz ve Alex Perez'in üçlükleri 17. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 37-47. Türk Telekom sayıları karşısında Alex Perez ile sayılar bulan TOFAŞ, soyunma odasına 42-50 önde giren taraf oldu.

Üçüncü periyoda Marko Simonovic'in üçlüğüyle başlayan Türk Telekom karşısında TOFAŞ Basketbol Takımı, Furkan Korkmaz ile sayı bulsa da ev sahibi takım 24. dakikada 56-52 öne geçti. Alex Perez ve Yiğitcan Saybir'in basketleriyle 25. dakikada durumu 59-58'e getiren Mavi Yeşilliler, Alex Perez ve Marek Blazevic'in sayılarıyla 59-62 öne geçse de son çeyreğe 69-65 geride girdi.

Dördündü periyodun başında üst üste sayılar bulan ev sahibi takım, 32. dakikada 10 sayılık fark (76-66) yakalarken, TOFAŞ'ta Coach Emil Rajkovic'in molası geldi. Moladan Marek Blazevic'in basketiyle dönen Bursa ekibi, Alex Perez'in üçlüğüyle bitime 4.39 kala skoru 83-73 yapsa da kalan bölümde farkın açılmasını önleyemedi ve parkeden 95-78 mağlup ayrıldı.

Türk Telekom deplasmanında TOFAŞ'ta Alex Perez 20 sayıyla takımın en skorer ismi olurken; Furkan Korkmaz 14 sayı; Marek Blazevic ve Hugo Besson ise 11'er sayı kaydetti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 7 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'de sahasında Mersin Spor Kulübü ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 Şubat Salı günü AEK B.C.'yi ağırlayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak son 16 turu mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.