Basketbol Gençler Ligi’nde 2024-2025 sezonu grupları belli oldu. Cem Akdağ yönetimindeki TOFAŞ BGL Genç Takımı, yeni sezonda C Grubu’nda mücadele verecek. Ligde yeni sezon maçları 19-20 Ekim tarihleri arasında oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) Erkekler Kategorisi grupları, Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu’nda düzenlenen kura çekimi ile belli oldu. TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katılımıyla gerçekleşen kura çekimine Tofaş Spor Kulübü’nü temsilen Altyapı Teknik Koordinatörümüz Samir Seleskovic ile Altyapı İdarecisi Cengiz Şen katıldı.

Yeni sezonda da Cem Akdağ başantrenörlüğünde parkede yerini alacak olan TOFAŞ BGL Takımı, çekilen kura sonucu normal sezona C Grubu’nda başlayacak. 20 takımın katılım göstereceği BGL 2024-2025 sezonunda maçlar 19-20 Ekim 2024 tarihleri arasında oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisinde 2024-2025 sezonu grupları şu şekilde;

A GRUBU: Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji, İstanbul Ticaret Odası Spor, Gelişim Koleji, Merkezefendi Belediyesi

B GRUBU: Anadolu Efes, Galatasaray, Darüşşafaka, İzmir Bahçeşehir Okulları, Bursaspor Basketbol

C GRUBU: Gaziantep Basketbol, TOFAŞ, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediye, Mersin Büyükşehir Belediye

D GRUBU: Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko, Türk Telekom Spor Kulübü, Karşıyaka Spor Kulübü, Yalovaspor