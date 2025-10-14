TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. hafta karşılaşmasında İtalya deplasmanda karşı karşıya geldiği Trapani Shark'ı 89-91 mağlup ederek grubunda 2'de 2 yaptı.

BURSA (İGFA) - FIBA organizasyonu Basketball Champions League'de (BCL) 2025-2026 sezonu D Grubu 2. hafta mücadelesinde TOFAŞ, İtalya temsilcisi Trapani Shark'a konuk oldu. Pala Shark'ta oynanan maça Alex Perez, Joe Thomasson, Maxwell Lewis, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Yiğitcan Saybir ile buldu.

Rakip sayılarına Joe Thomasson ve Alex Perez ile karşılık veren Bursa ekibi, Maxwell Lewis ve Marek Blazevic'in basketleriyle 4. dakikaya girerken skoru 6-13 yaptı. Maxwell Lewis, Joe Thomasson, Marek Blazevic ve Yiğitcan Saybir ile sayılar bulmaya devam eden konuk takım, Lynn Kidd'in sayılarıyla ilk çeyreği 17-26 önde kapattı.

İkinci periyoda da Hugo Besson'un üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Lynn Kidd'in sayılarıyla 12. dakikada 12 sayılık fark yakaladı: 19-31. Isaiah Whaley, Hugo Besson, Yiğitcan Saybir ve Marek Blazevic'in basketleri 17. dakikada farkı 20 sayıya (28-48) taşırken, Mavi Yeşilliler Yiğitcan Saybir ve Marek Blazevic'in basketleriyle soyunma odasına 36-53 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin başında Yiğitcan Saybir'in sayılarıyla skoru 36-57 yapan TOFAŞ, bu bölümden sonra rakibe 10-0'lık seri verince durum 46-57'ye geldi. Bu seriye Marek Blazevic'in pota altı basketi son verirken, Alex Perez'in kritik üçlüğü sonrası Joe Thomasson topu çalıp basketi bulduğu pozisyonla 25. dakikaya girerken farkı 16'ya taşıdı: 48-64. Yiğitcan Saybir'in basketi sonrası Alex Perez'in sayıları 26.30'da skoru 52-69'a getirirken, ev sahibi takım 6-2'lik seri ile 28.30'da farkı 13'e indirdi: 58-71. Mola dönüşü 2 üçlük daha bulan Trapani Shark farkı bu kez 7'ye (64-71) çekerken, periyot Lynn Kidd'in serbest atış sayısı sonrası 64-72 TOFAŞ üstünlüğüyle sonuçlandı.

Dördüncü periyoda da hızlı bir başlangıç yapan İtalyan ekibi 32.20'de farkı 3' (70-73) indirince Coach Emil Rajkovic'in molası geldi.

Mola dönüşü rakip sayılarına Yiğitcan Saybir ve Joe Thomasson ile karşılık veren Bursa temsilcisi, Alex Perez'in üçlüğüyle son 5 dakikaya 74-79 önde girdi. Yiğitcan Saybir, Maxwell Lewis ve Marek Blazevic'in sayılarıyla son 3 dakikaya 77-84 önde giren TOFAŞ, Marek Blazevic'in basketleriyle bitime 11.9 saniye kala durumu 84-89 yaptı. Kalan bölümde Alex Perez ile çizgide hata yapmayan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakibin son saniye üçlüğüne engel olamasa da parkeden 89-91 galip ayrılan taraf oldu.

Trapani Shark deplasmanında TOFAŞ'ta Marek Blazevic 21 sayıyla takımın en skorer ismi olurken; Yiğitcan Saybir 17 sayı ve Alex Perez ise 14 sayıyla öne çıkar diğer isimler oldular.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda sıradaki maçını 28 Ekim 2025 tarihinde La Laguna Tenerife ile evinde yapacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 19 Ekim Pazar günü saat 18.00'de deplasmanda Mersin Spor Kulübü ile kozlarını paylaşacak.