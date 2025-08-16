TOFAŞ Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde bugün gerçekleştirilen yeni sezonun ilk antrenmanıyla başladı.

BURSA (İGFA) - 2025-2026 Sezonunda yenilenen kadrosuyla Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ve Avrupa’da Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele verecek olan TOFAŞ’ta yeni sezon hazırlıkları start aldı. Mustafa V. Koç Spor Tesisleri’nde yeni Başantrenör Emil Rajkovic yönetiminde gerçekleştirilen sezonun ilk takım antrenmanında oyuncular Tolga Geçim, Özgür Cengiz, Karahan Efeoğlu, Hugo Besson, Joe Thomasson, Maxwell Lewis, Isaiah Whaley, Lynn Kidd; altyapımızdan Cem Küçüközkan, Efe Postel, Berkay Gönül, Yücel Çağın Başaran, Emir Türkoğlu ve Kerem Çorumlular ile hazırlık döneminde antrenmanlarda bulunacak olan Chris Payton yer aldı.

Başantrenör Emil Rajkovic, ilk takım antrenmanı öncesinde oyuncularıyla saha ortasında bir toplantı yaparak sezondan beklentilerini dile getirirken, yaklaşık 2 buçuk saat süren sezonun ilk idmanında Mavi Yeşilliler, tempolu bir antrenman gerçekleştirerek sezona yoğun bir başlangıç yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını 6 Eylül’e kadar Bursa’da sürdürecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, ilk hazırlık maçını ise 26 Ağustos Salı günü Finalspor ile kendi tesislerinde oynayacak.

Alex Perez, Pazar günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra pazartesi günü takımla birlikte antrenmanlara başlayacak olup; A Milli Takım'da bulunan Yiğitcan Saybir ile Litvanya Milli Takımı kadrosunda yer alan Marek Blazevic ise takıma daha sonra katılacak.

TOFAŞ BASKETBOL TAKIMI 2025-2026 SEZONU HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI;

1. MAÇ / 26 AĞUSTOS SALI - Mustafa V. Koç Spor Tesisleri

16.00 TOFAŞ – Finalspor

2. MAÇ / 30 AĞUSTOS CUMARTESİ - Mustafa V. Koç Spor Tesisleri

14.00 TOFAŞ – Bursaspor YÖRSAN

3. MAÇ / 3 EYLÜL ÇARŞAMBA - Mustafa V. Koç Spor Tesisleri

16.00 TOFAŞ – Çayırovaspor

6-14 EYLÜL / ANTALYA KAMPI

4. MAÇ / 7 EYLÜL PAZAR - Gloria Sports Arena

14.00 TOFAŞ – Beşiktaş GAİN

5. MAÇ / 10 EYLÜL ÇARŞAMBA - Gloria Sports Arena

16.30 TOFAŞ – Zalgiris Kaunas

6. MAÇ / 12 EYLÜL CUMA - Gloria Sports Arena

14.00 TOFAŞ – Bahçeşehir Koleji

7. MAÇ / 14 EYLÜL PAZAR - Gloria Sports Arena

14.00 TOFAŞ – Galatasaray MCT Technic

18-20 EYLÜL / 25. CEVAT SOYDAŞ BASKETBOL TURNUVASI

8. MAÇ / 18 EYLÜL PERŞEMBE - Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

**.** İlk Gün Karşılaşması

9. MAÇ / 20 EYLÜL CUMARTESİ - Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

**.**/**.** Final Günü Karşılaşması