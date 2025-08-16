Her yaştan bireyin bisiklet kullanımını teşvik etmek ve temel sürüş teknikleri hakkında bilgilendirilmek amacıyla Bursa Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen “Mudanya Sahili Bisiklet Turu”, bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyespor’un şampiyon bisikletçisi Gökhan Uzuntaş eşliğinde yapılacak bisiklet turunda katılımcılar, Mudanya’nın poyrazında, yaklaşık 10 km boyunca özgürce pedal çevirecek. 6 yaş üzeri herkesin katılımına açık olan ve Mütareke Meydanı’ndan başlayacak turda bisikletçiler Güzelyalı İDO İskelesi’ne varacak.

Burada verilecek molanın ardından tekrar Mütareke Meydanı’na gelecek olan bisikletçilere temel sürüş teknikleri, bisiklet kontrolü konularında da bilgilendirmeler yapılacak.

Türkiye’de Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleşen puanlı yol yarışları, tırmanış, kriteryum, dağ bisikleti gibi birçok yarışmada şampiyonluk elde eden Gökhan Uzuntaş, tur boyunca izlenim ve tecrübelerini de paylaşacak.

Tur sonunda MUDAŞ tarafından bisikletçilere çeşitli ikramlar yapılacak.