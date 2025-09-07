2025–2026 sezonu hazırlıklarını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Beşiktaş GAİN’e 81-86 mağlup oldu.BURSA (İGFA) - Yeni sezon hazırlıklarına Antalya kampıyla devam eden TOFAŞ, Gloria Cup 2025’teki ilk maçında Beşiktaş GAİN ile karşı karşıya geldi. Gloria Sports Arena’da oynanan sezonun üçüncü hazırlık maçına Alex Perez, Joe Thomasson, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Isaiah Whaley beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketlerini Tolga Geçim ve Alex Perez ile buldu. Yiğitcan Saybir ve Joe Thomasson’un sayıları sonrası rakip basketlerine Özgür Cengiz, Maxwell Lewis ve Hugo Besson ile karşılık veren Mavi Yeşilliler, ilk çeyreği 27-28 geride kapattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyodun başında Isaiah Whaley ve Maxwell Lewis ile sayılar bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, Yiğitcan Saybir’in üçlüğüyle 15. dakikada skoru 37-35’e taşıdı. Karşılaşmanın 18. dakikası sonunda 41-45 geriye düşen Bursa temsilcisi, Joe Thomasson ve Tolga Geçim’in sayılarıyla skoru 45-45’e getirirken, Joe Thomasson’ın son saniye basketiyle soyunma odasına 47-45 üstün girdi.

Üçüncü periyoda Yiğitcan Saybir’in üçlükleriyle başlayan TOFAŞ, Hugo Besson’ın smaç basketiyle 4 sayılık farkı (53-49) yakaladı. Tolga Geçim, Isaiah Whaley, Alex Perez ve Karahan Efeoğlu’nun basketleri 28. dakikada skoru 63-61’e getirirken, son çeyreğe rakip takım 63-68 önde girdi.

Son çeyreğe Maxwell Lewis’in sayılarıyla başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Hugo Besson ve Isaiah Whaley’in basketleriyle takibini sürdürürken, Maxwell Lewis’in sayıları son 5 dakikaya girerken Mavi Yeşilli ekibi 78-74 yeniden öne geçirdi. TOFAŞ; bitime 2.20 kala Alex Perez ile skoru 80-81 yapsa da parkeden 81-86 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş Gain karşısında TOFAŞ’ta Hugo Besson 14 sayı; Alex Perez ve Isaiah Whaley 13’er sayı; Yiğitcan Saybir 12 sayı ve Maxwell Lewis 11 sayıyla oynarken; sakatlığı bulunan Lynn Kidd karşılaşmada forma giymedi.

Başantrenör Emil Rajkovic yönetimindeki ikinci etap kamp çalışmaları 14 Eylül’e kadar Antalya’da sürecek. TOFAŞ, kamp süresince sırasıyla Zalgiris Kaunas (10 Eylül), Bahçeşehir Koleji (12 Eylül) ve Galatasaray MCT Technic (14 Eylül) ile karşılaşacak. Tüm maçlar Gloria Sports Arena’nın YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

TOFAŞ, sezon öncesi hazırlık maçlarında şu ana kadar Bursaspor’u 78-70 mağlup ederken, Çayırovaspor’a 99-103 ve Beşiktaş GAİN’e 81-86 yenildi. Takım, 18–20 Eylül tarihlerinde Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda düzenlenecek 25. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda Trabzonspor ve Aliağa Petkimspor ile karşılaşacak.