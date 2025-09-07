Tour of İstanbul’un son günü, 7 Eylül’de saat 08.30’da start alan 94,3 kilometrelik Fatih etabı ile tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - Tour of İstanbul’un dördüncü ve son etabında Lotto Takımı’ndan Steffen De Schuyteneer, 02:01:19’luk derecesiyle finiş çizgisini ilk sırada geçerek etap zaferine ulaştı.

Podyumun diğer basamakları ise bir önceki günle aynı kaldı; ikincilik TotalEnergies takımından Emilien Jeanniere’ye, üçüncülük ise Tarteletto–Isorex’ten Timothy Dupont’a gitti. Konya Büyükşehir Belediyespor adına yarışan Ramazan Yılmaz ise etabı ilk 10’da tamamlamayı başardı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu koordinasyonunda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği, ilçe belediyeleri, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, UCI ve Shimano’nun destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda 13 ülkeden 16 takım ve 121 sporcu mücadele etti.

“UNUTULMAZ BİR YARIŞ OLDU”

Tour of İstanbul Yarış Direktörü Mutlu Erçevik, yarışla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bugün güzel ve güneşli bir havada start aldık. Turun en hızlı etabı olacağını en başında söylemiştim, gerçekten de öyle oldu. Baştan sona heyecan dolu ve yüksek tempolu bir yarış izledik. Genel tabloya baktığımızda ise harika bir tur geçirdik diyebilirim. Parkur olağanüstüydü, İstanbul’un güzellikleri en iyi şekilde sergilendi. Sporcular hem zorlayıcı bir etap yaşadılar hem de eşsiz manzaralara tanıklık ettiler. Organizasyon açısından da sporcuların performansı açısından da unutulmaz bir yarış oldu.”