TOFAŞ Spor Kulübü basketbol altyapı organizasyonunda 2025-2026 sezonu teknik yapılanması belirlendi.BURSA (İGFA) - Türk basketboluna yeni yetenekler kazandırmak için çalışmalarına devam eden TOFAŞ Spor Kulübü’nün 2025-2026 sezonu altyapı organizasyonunda görev alacak antrenörler belli oldu.

Yeni sezonda da alanında uzman isimlere görev verecek olan Mavi Yeşilli kulüp, Teknik Koordinatörlüğü’nü Samir Seleskoviç; Teknik Koordinatör Yardımcılığını Ömer Kahyaoğlu’nun gerçekleştireceği altyapı organizasyonunda 8 farklı takım ile çalışmalarını gerçekleştirecek.

TOFAŞ SPOR KULÜBÜ YENİ SEZON ALTYAPI TEKNİK YAPILANMASI ŞU ŞEKİLDE;

A ltyapı Teknik Koordinatörü ve Bireysel Gelişim Antrenörü: Samir Seleskoviç

Samir Seleskoviç Altyapı Teknik Koordinatör Yardımcısı ve Uzun Oyuncu Bireysel Gelişim Antrenörü : Ömer Kahyaoğlu

: Ömer Kahyaoğlu BGL Genç Takımı (2007-2008-2009): Fırat Yavuz (Başantrenör), Doğukan Urgancı (Yardımcı Antrenör), Doğukan Gazioğlu (Kondisyoner)

Fırat Yavuz (Başantrenör), Doğukan Urgancı (Yardımcı Antrenör), Doğukan Gazioğlu (Kondisyoner) (U17) Genç Takımı (2008-2009): Fırat Yavuz

Fırat Yavuz (U16) Yıldız A Takımı (2010) : Oğuz Yaman

: Oğuz Yaman (U16) Yıldız B Takımı (2011) : Abbas Bakırcı

: Abbas Bakırcı (U14) Küçük A Takımı (2012) : Sezgin Yurtsever

: Sezgin Yurtsever ( U13) Küçük B Takımı (2013) : Doğukan Urgancı

: Doğukan Urgancı (U12) Minik A Takımı (2014): Ege Burhan

Ege Burhan (U11) Minik B Takımı (2015): Ege Burhan

Ege Burhan Altyapı Kondisyonerleri: Doğukan Gazioğlu, Emincan Özer

Doğukan Gazioğlu, Emincan Özer Fizyoterapist: Enes Mercanlı

Enes Mercanlı Masörler: İlkan Kırcı, Fatih Serbest