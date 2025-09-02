TOFAŞ Spor Kulübü basketbol altyapı organizasyonunda 2025-2026 sezonu teknik yapılanması belirlendi.BURSA (İGFA) - Türk basketboluna yeni yetenekler kazandırmak için çalışmalarına devam eden TOFAŞ Spor Kulübü’nün 2025-2026 sezonu altyapı organizasyonunda görev alacak antrenörler belli oldu.
Yeni sezonda da alanında uzman isimlere görev verecek olan Mavi Yeşilli kulüp, Teknik Koordinatörlüğü’nü Samir Seleskoviç; Teknik Koordinatör Yardımcılığını Ömer Kahyaoğlu’nun gerçekleştireceği altyapı organizasyonunda 8 farklı takım ile çalışmalarını gerçekleştirecek.
TOFAŞ SPOR KULÜBÜ YENİ SEZON ALTYAPI TEKNİK YAPILANMASI ŞU ŞEKİLDE;
- Altyapı Teknik Koordinatörü ve Bireysel Gelişim Antrenörü: Samir Seleskoviç
- Altyapı Teknik Koordinatör Yardımcısı ve Uzun Oyuncu Bireysel Gelişim Antrenörü: Ömer Kahyaoğlu
- BGL Genç Takımı (2007-2008-2009): Fırat Yavuz (Başantrenör), Doğukan Urgancı (Yardımcı Antrenör), Doğukan Gazioğlu (Kondisyoner)
- (U17) Genç Takımı (2008-2009): Fırat Yavuz
- (U16) Yıldız A Takımı (2010): Oğuz Yaman
- (U16) Yıldız B Takımı (2011): Abbas Bakırcı
- (U14) Küçük A Takımı (2012): Sezgin Yurtsever
- (U13) Küçük B Takımı (2013): Doğukan Urgancı
- (U12) Minik A Takımı (2014): Ege Burhan
- (U11) Minik B Takımı (2015): Ege Burhan
- Altyapı Kondisyonerleri: Doğukan Gazioğlu, Emincan Özer
- Fizyoterapist: Enes Mercanlı
- Masörler: İlkan Kırcı, Fatih Serbest
