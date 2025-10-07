Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitime destek çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında finanse edilen yardım programı çerçevesinde, Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı desteği sağlandı.

Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında Kumluca'da öğrenim gören 467 öğrenciye ayakkabılar ulaştırıldı. Dağıtım töreni, Kumluca Ahmet Avcıoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Törene Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili ve Şube Müdürü Niyazi Gürgan, KUTBO Başkanı Fatih Durdaş, Okul Müdürü Ahmet Özdemir ve iş insanı Sedat Avcıoğlu katıldı.

Programda konuşan Kaymakam Bahadır Güneş, TOBB'un desteğiyle yürütülen projenin önemine dikkati çekerek, 'Sivil toplum kuruluşlarımızın ve meslek örgütlerimizin eğitime katkısı çok değerli. Kumluca Ticaret Borsası'nın TOBB desteğiyle gerçekleştirdiği bu proje, hem çocuklarımızın yüzünü güldürdü hem de toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri oldu. Eğitime destek veren herkese teşekkür ediyorum' dedi.

TOBB tarafından finanse edilen projenin koordinasyonunu yürüten KUTBO Başkanı Fatih Durdaş, 'Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencilerimize desteğimizi sürdürüyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda 467 öğrencimizin ayakkabı ihtiyacını karşıladık. Değeri 200 bin TL olan bu yardım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin eğitime verdiği önemin bir göstergesidir. Biz Kumluca Ticaret Borsası olarak ihale süreci ve dağıtım organizasyonunu yürütüyoruz. Destekleri için TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve Dünya Odalar Federasyonu (WCF)'ne teşekkür ediyoruz.' diye konuştu.