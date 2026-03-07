Keşan'da mesleki eğitimin kalbi olan tarım ve üretim alanında önemli bir adım atıldı. Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki uygulama serası, daha etkin kullanım ve yerinde eğitim amacıyla okul bahçesine taşındı.

SELÇUK GEZER

EDİRNE (İGFA) - Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MTAL) uygulama serası, kurumlar arası iş birliğiyle okul bahçesine taşınarak öğrencilerin hizmetine sunuldu. Yeni yerinde modern imkanlarla kurulan sera, öğrencilere teorik bilgilerini toprağa dönüştürme fırsatı verecek.

'Eğitim üretimle buluşuyor' sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında, okulun mevcut serasının taşınması ve yeniden kurulum süreci başarıyla tamamlandı. Mesleki eğitimin güçlendirilmesini hedefleyen bu adımda, Keşan'daki mülki idare ve sivil toplum kuruluşları tam bir dayanışma örneği sergiledi.

BİRLİK VE DAYANIŞMA İLE ÜRETİM

Seranın taşınma sürecine Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Olcay Karbuz ve İlçe Özel İdare Şefi Olcay Tanışan destek verdi. Okul yönetiminden yapılan açıklamada, mesleki eğitimin yarınlara yapılan en kıymetli yatırım olduğu vurgulanarak tüm destekçilere şükran sunuldu.