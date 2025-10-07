Sabancı Vakfı, 2025-2026 eğitim yılında da üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteğini sürdürüyor. 51 yılda 55 binin üzerinde burs imkânı sunan Sabancı Vakfı, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde burs tutarını aylık 9 bin TL olarak açıkladı. Başvurular 17 Ekim'e kadar sürecek.

İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı, maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı üniversite öğrencilerine, üniversiteye girişten mezuniyete kadar karşılıksız burs desteği sağlamaya devam ediyor.

Her yıl yaklaşık bin 500 öğrenciye burs veren Sabancı Vakfı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında üniversite öğrencilerine aylık 9 bin lira olmak üzere 10 ay süreyle burs verecek.

Sabancı Vakfı Burs Programı'nda geri ödeme yükümlülüğü bulunmazken; mezun bursiyerler isteklerine göre burs almaya devam eden öğrencilere deneyim ve bilgi aktarımı için mentorluk yapabiliyor.

Sabancı Vakfı'nın, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik farklı burs programları bulunuyor:

Üniversiteye Giriş Bursu: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor.

Kalkınmada Öncelikli İller Bursu: Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilden birinde ortaöğrenimini tamamlayan, YKS'de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak il birincisi olup yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak Vakıf üniversitelerine yerleştirilen öğrencilere veriliyor.

Engelli Öğrenciler Bursu: YKS'de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde yer alarak yurt içindeki devlet üniversitelerine ya da burslu olarak Vakıf üniversitelerine yerleştirilen görme, işitme ve ortopedik engelli 5'er öğrenciye veriliyor.

Sabancı Vakfı'nın burs kontenjanı tahsis ettiği üniversiteler arasında; Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alırken, ğniversiteye yeni kayıt yaptıran ve burs programına başvurmak isteyen öğrencilerin 17 Ekim 2025 tarihine kadar www.sabancivakfi.org adresinden başvuru yapabileceği bildirildi.