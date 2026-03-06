Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), gençlerin eğitimine destek olan projelerini büyütmeye devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da Sincan Evcil Hayvanlar Parkı'nda atıl durumdaki bir yapıyı modern bir çalışma merkezine dönüştüren ABB, yeni bir Genç Akademi'yi Sincan'a açtı.

Sincan Genç Akademi; kütüphane, sessiz ve sesli çalışma alanlarıyla tasarlanan merkez, gençlerin yeni buluşma noktası olacak.

YAVAŞ: 'BEN HER ZAMAN YANINIZDAYIM'

Sincan Genç Akademi'nin açıldığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

'7'nci Genç Akademimizi Başkentimize kazandırdık. Sevgili gençler; sizi Sincan Genç Akademi'ye bekliyorum. Bu şehir sizin. Hayal kurmaktan, üretmekten ve kendinizi geliştirmekten asla vazgeçmeyin. Ben her zaman yanınızdayım.'

SİNCAN'DA ÖĞRENCİLERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI

Yaklaşık 300 metrekarelik kullanım alanına sahip olan Sincan Genç Akademi, 15-35 yaş arasındaki öğrencilere hizmet veriyor. Engelli erişimine uygun olarak hazırlanan merkez, aynı anda 75 kişiyi ağırlayabiliyor.

Öğrencilerin yararlanabileceği yaklaşık 5 bin kitabın bulunduğu merkezde ayrıca 1 adet sessiz çalışma alanı, 1 adet sesli çalışma alanı, bilgisayar alanı, toplantı alanı, mescit ve mutfak yer alıyor.