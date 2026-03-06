İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, elektronik atıkların doğru yönetimine dikkat çekmek amacıyla öğrencilere yönelik eğitim programı düzenledi. Program kapsamında öğrenciler hem teorik bilgiler edindi hem de atölye çalışmalarına katılarak elektronik atıkları yakından inceleme fırsatı buldu.

İSTANBUL(İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen aylık çevre eğitimleri kapsamında, şubat ayının teması olan 'Elektrik ve Elektronik Atıklar' başlığıyla öğrencilere yönelik bir eğitim programı hazırladı.

Programla ilçede öğrenim gören öğrencilerin çevre bilincinin artırılması ve elektronik atıkların doğru yönetimine ilişkin farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Eğitimlerde öğrencilere; elektronik atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, bu atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve geri dönüşüm süreçlerine kazandırılmasının önemi hakkında bilgiler aktarıldı.

Program kapsamında ayrıca YKS ve LGS öğrencilerine yönelik temel çevre ve sıfır atık eğitimleri verilerek elektronik atıkların çevresel etkileri ve geri kazanım süreçlerine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

Ortaokul öğrencileri için ise etkileşimli içeriklerle desteklenen eğitimler düzenlenerek çevre bilincinin erken yaşlarda geliştirilmesine katkı sağlandı.

ELEKTRONİK ATIKLARIN İNCELENDİĞİ ATÖLYELER DÜZENLENDİ

İlçedeki eğitim öğretim kurumlarında gerçekleştirilen eğitimler kapsamında elektronik atıkların incelendiği ve güvenli sökme uygulamalarının yapıldığı atölye çalışmaları da düzenlendi.

Ayrıca teorik anlatımlar ile uygulamalı çalışmaların bir araya getirildiği programda, öğrencilerin hem bilgi edinmeleri hem de sürece aktif katılım sağlayarak deneyim kazanmaları amaçlandı.