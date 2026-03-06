BilgeTürk Eğitim Kurumları bünyesinde 2023 yılından bugüne Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi'nde eğitim ve öğretim hizmeti veren Özel BilgeTürk Anaokulu, milli değerler ve modern yaklaşımları birleştirerek çocukları bugünden yarınlara hazırlıyor.

BURSA (İGFA) - Erken çocukluk eğitiminde fark yaratan vizyonuyla dikkat çeken 'BilgeTürk Anaokulu', çocukların bilişsel, fiziksel ve duygusal gelişimlerini en üst seviyeye taşımak amacıyla yeni dönem eğitim programını duyurdu.

'Her çocuk bir dünyadır' felsefesiyle hareket eden kurum, geleneksel değerleri modern eğitim metotlarıyla harmanlayarak çocuklara özgür ve güvenli bir öğrenme alanı sunuyor.

BilgeTürk Anaokulu, sadece bir bakım merkezi değil; çocukların merak duygusunu tetikleyen, onlara eleştirel düşünme becerisi kazandıran ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayan bir 'yaşam alanı' olarak konumlanıyor.

NEDEN BİLGETÜRK ANAOKULU?

Eğitim anlayışı, günümüzün hızla değişen dünyasına uyum sağlayabilecek donanımlı bireyler yetiştirmek üzerine kurulu okulda öne çıkan bazı özellikler şöyle:

• Bireyselleştirilmiş Eğitim: Her çocuğun öğrenme hızı ve ilgi alanı farklıdır. Programlarımız, öğrencilerin potansiyelini en doğru şekilde ortaya çıkarmak üzere tasarlanmıştır.

• Modern Atölye Çalışmaları: Sanattan robotik kodlamaya, doğa etkinliklerinden yabancı dil eğitimine kadar geniş bir yelpazede atölye imkanları sunulmaktadır.

• Güvenli ve Hijyenik Ortam: Çocukların sağlığı ve güvenliği, uluslararası standartlara uygun ekipmanlar ve uzman kadro eşliğinde korunmaktadır.

• Sağlıklı Beslenme: Okul mutfağında hazırlanan öğünler, çocukların gelişim dönemlerine uygun, doğal ve besleyici içeriklerden oluşmaktadır.