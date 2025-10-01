Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 29 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Sigorta Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. ​KAYSERİ (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “Küresel ısınma nedeniyle artış gösteren doğal afetler, teknolojik ve ekonomik gelişmeler ile ülkemizin içinde bulunduğu jeopolitik konum karşılaşabileceğimiz risklerin çeşitliliğini, yaşanma sıklığını ve şiddetini her geçen gün daha da artırmaktadır. Finansalları ne kadar güçlü olursa olsun bir işletmenin bu risklerin doğuracağı zararları tek başına karşılaması mümkün değildir. Sanayi tesislerimizi, ticarethanelerimizi, konutlarımızı, araçlarımızı en önemlisi de sağlığımızı korumanın en etkin ve kolay yolu onları sigortalatmamızdır.

Sigorta maliyet unsuru değil, geçmişten gelen modern bir yardımlaşma sistemi, etkin bir güvence kalkanıdır. Sınai-Ticari işletmelerde olası risklere karşı önlem alınması, bu risklerin yönetilmesi için sigorta koruması sağlanarak işletmelerde etkin risk yönetimi yapılması faaliyetlerin devamlılığı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için büyük önem arz etmektedir.

Teknolojik gelişmeler, yerel ve küresel piyasalardaki yeni iş modelleri ile otoriteler tarafından yapılan regülasyonlar karşılaşılabilecek riskleri karmaşık ve komplike hale getirmiştir. Bu nedenle, sigorta yaptırırken yürütülen faaliyetin niteliği, lokasyonu, ilgili yasal ve idari düzenlemeler gibi özellikler dikkate alınarak ihtiyaç duyulacak tüm sigorta teminatları poliçede doğru şekilde tanımlanmalıdır. İşletmelerimiz ve vatandaşlarımızın sigorta ihtiyaçlarının tanımlanması, risklerinin doğru şekilde güvence altına alınmasında sigorta acentelerimiz 50 bini aşkın uzman kadrosuyla 7/24 hizmet vermektedir. Tarafsız ve bağımsız sigorta eksperlerimiz, hasar tespit süreçlerinin hızlı ve adil bir şekilde sonuçlanmasında en önemli katkıyı sunmaktadır. Birliğimiz çatısı altında Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) ve Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) bünyesinde örgütlenen sigorta acenteleri ve eksperler, sürdürülebilir sigorta sisteminin güvencesi olmaya devam etmektedirler. Bu vesileyle yapmış oldukları başarılı çalışmalarla, sigorta sektöründeki üyelerimizin sorunlarını her ortamda gündeme taşıyarak bunların pek çoğunun çözülmesini sağlayan SAİK ve SEİK Başkanlarımızı ve Komite Üyelerimizi kutluyorum.

Tüm sektörlerin tamamlayıcısı konumunda olan sigorta sektörünün gelişimi ülkemiz ekonomik büyümesine de katkı sağlayacaktır. Sigortalılık oran ve kapsamının artması sadece ekonomik değil sosyal hayatı da olumlu yönde etkileyecektir."