Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bazı basın organlarında yer alan "TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandığı" iddialarını yalanladı. TMO, haczin yalnızca bir firmanın alacaklarına yönelik olduğunu, stoklarına dokunulmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bazı medya organlarında çıkan "TMO'ya ait buğdaylara haciz uygulandığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TMO, haciz işlemlerinin kurum stoklarıyla ilgisi olmadığını, yalnızca bir firmanın borçlarına karşılık alacaklarına yönelik olduğunu belirtti.

Açıklamada, TMO ile ilgili firma arasında 7 Ocak 2025'te imzalanan peşin satış sözleşmeleri kapsamında buğday bedelinin firma tarafından eksiksiz ödendiği vurgulandı.

Ancak firmanın bankalara ve çeşitli şirketlere olan borçları nedeniyle, firmanın TMO'dan olan buğday alacağına Mardin ve Şanlıurfa İcra Müdürlüklerince haciz uygulandığı ifade edildi.

TMO, "Dolayısıyla haciz işlemleri Kurumumuza ait stoklara değil, yalnızca ilgili firmanın borçlarına karşılık buğday alacaklarına yöneliktir. Habere konu haciz işlemleriyle Kurumumuzun herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" diyerek kamuoyunu bilgilendirdi.