TEMSA, 26 bininci otobüsünü banttan indirdi. Şirketin uzun yıllara dayanan üretim tecrübesinde önemli bir kilometre taşını temsil eden 26 bininci araç, TEMSA'nın elektrikli otobüsü Avenue Neo oldu.

İSTANBUL (İGFA) - TEMSA'nın 2025 yılında Busworld Europe'da dünya lansmanını gerçekleştirdiği Avenue Neo, şirketin üretim hattından çıkan 26 bininci otobüs oldu.

TEMSA çalışanlarının katılımıyla '26 Bin Otobüste Hepimizin İmzası Var' mottosuyla gerçekleştirilen kutlamada, üretim hattından çıkan Avenue Neo çalışanlar tarafından imzalandı.

'26 BİN OTOBÜSTE HEPİMİZİN İMZASI VAR'

TEMSA CEO'su Evren Güzel, TEMSA araçlarının bugüne kadar dünyada 10 milyar kilometrenin üzerinde yol yaptığını belirterek, 'Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında araçlarımız yollardaysa, bunun arkasında hep birlikte geliştirdiğimiz ve uzun yıllara dayanan yetkinliğimiz var. 26 bin otobüs üretim kültürümüzün, mühendislik birikimimiz ve kaliteden ödün vermeyen çalışma anlayışımızın bir sonucu. Müşterilerimizi dinlemek, değişen ihtiyaçlara hızla cevap vermek, daha verimli üretmek ve kalite standartlarımızı sürekli geliştirmek bu anlayışımızın en önemli unsurları. O nedenle 26 bininci otobüsümüzün Avenue Neo olması da bizim için çok anlamlı' diye konuştu.

5 MİLYON KİLOMETRELİK TECRÜBE AVENUE NEO'YA AKTARILDI

Bu arada Avenue Neo'nun batarya paketleme, yazılım ve geliştirme süreçlerinin tamamı TEMSA mühendisleri tarafından gerçekleştiriliyor.

75 yolcu taşıyabilen otobüs, yüksek kapasiteli batarya seçeneğiyle 600 kilometreye varan menzil sunarken, 300 kW DC bağlantıyla yüzde 100 şarja 75 dakikada ulaşabiliyor.

Şehir içi ulaşımın yanı sıra büyükşehir kapsamındaki uzak ilçelere kadar çözüm sunacak şekilde geliştirilen 9 metrelik Avenue Neo, 10,5 metrelik bir otobüsün sunduğu özellikleri daha kompakt bir platformda bir araya getiriyor.