Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 'Türk Ekonomileri 2025 Yılı Raporu', Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanlarındaki potansiyeline odaklandı.

ANKARA (İGFA) - Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde yürütülen ortak çalışmalar kapsamında hazırlanan 'Türk Ekonomileri 2025 Yılı Raporu', 'Yeşil Ekonomiye Geçiş' temasıyla yayımlandı.

Türk Resmi Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezleri Ağı (ERCNET), TDT Genel Sekretaryası ve Türk Yatırım Fonu iş birliğiyle hazırlanan rapor, Türk Akademisi tarafından kamuoyuna sunuldu.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan çalışmaya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları da katkı sağladı.

Raporda, TDT üyesi ve gözlemci ülkelerin ekonomik potansiyeli, yeşil enerji dönüşümü, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanlarındaki fırsatları değerlendirildi. Çalışmada ayrıca Türk dünyasının küresel değer zincirlerindeki rekabet gücünün artırılmasına yönelik stratejik değerlendirmelere yer verildi.

Türkiye'nin 2024'te Bişkek'te gerçekleştirilen TDT Devlet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen 'Türk Yeşil Vizyonu' doğrultusunda yeşil dönüşüm çalışmalarına öncülük ettiği belirtilirken, çevre dostu üretim ve ticaretin geliştirilmesi, yeşil enerji kaynaklarının etkin kullanılması ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleri vurgulandı. Bakanlık, Ticaret Bakanlığı, Türk dünyasının ortak ekonomik geleceğine yönelik çalışmaların sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm ekseninde sürdürüleceğini kaydetti.

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