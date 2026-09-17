Hazine ve Maliye Bakanlığı, sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin yönettiği bazı fonlardaki kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını açıkladı. Komite, gerekli tedbirlerin süratle uygulanacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, sermaye piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kritik toplantı sonrasında Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki hareketliliğin bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel ya da yapısal bir risk bulunmadığı, sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığı ve bunun geçici, yönetilebilir nitelikte olduğu vurgulandı.

Komitenin, piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri ele aldığı ifade edildi. Bu kapsamda, likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesi için gerekli adımların ilgili kurumlarca hızla uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişi ve kurumlara karşı düzenleyici ve denetleyici kurumların yetkilerini kararlılıkla kullanmayı sürdüreceği kaydedilirken, vatandaşlar için de sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmesi çağrısında bulunuldu.